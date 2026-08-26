Обвиниха шофьор, карал с 3,97 промила в Свиленград

Районната прокуратура в Хасково привлече като обвиняем по бързо производство 42-годишен мъж, управлявал автомобила си в Свиленград след употреба на алкохол, като са отчетени 3,97 промила, съобщиха от пресцентъра на Апелативната прокуратура в Пловдив.

Случаят е от вчера, когато около 14:00 ч. в централната част на града полицейски патрул спрял за проверка лек автомобил, марка „Фолксваген“, управляван от 42-годишния мъж. Малко преди това служителите на МВР забелязали, че колата се движела по средата на пътното платно и създавала опасност за движението, пише БТА.

Водачът е бил тестван с техническо средство „Алкотест Дрегер“, като уредът отчел положителен резултат за употреба на алкохол – 3,97 на хиляда. Установено е, че мъжът наскоро закупил автомобила и същия ден го е регистрирал по надлежния ред. Той е правоспособен и към момента няма други пътни нарушения. Лекият автомобил е конфискуван и е с прекратена регистрация.

Обвиняемият е задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР, извършват се действия по разследването, уточняват от държавното обвинение.

Последният аналогичен случай в региона с шофиране с концентрация на алкохол много над допустимата норма беше на 8 юни в хасковското село Тракиец, когато водач с 2,76 промила загуби управление над леката кола, блъсна и събори електрически стълб, и селото остана без ток.