96-годишната обущарка Иванка: Маратонките убиха занаята и навика да поправяме и да използваме отново

Това е едно от малкото неща, за които тази жена говори без усмивка. А причината е проста – като се разлепят, хората ги хвърлят и за 20 лв. купуват нови

Необичайна обущарска работилница се е скътала между дърветата на самотна улица във варненския кв. "Чайка". Вътре като на театрална сцена на повдигнат подиум босонога стои Иванка Петрова.

Тя е на 96 г., но по нищо няма да отгатнете възрастта й, а заговори ли - ще я слушате в захлас. Посреща ме боса, но не защото "обущарят ходи бос", а защото така се чувства най-свободна в летния горещ ден. По-късно гордо казва, че

още не е захвърлила завинаги токчетата, носи ги с носталгия

по младите години.

Помни в детайли случки от живота си, станали преди 70 и повече години, пазила ги ревниво за тези, които се интересуват от тях. По стените на обущарницата почти няма празно място - зад всяка фотография стои история, която Иванка разказва с лекота. Всъщност тя е описала живота си в малка книжка, която сама издала преди 5 г. Един екземпляр стои увит във вестник на рафт зад гърба й. Понякога я показва на клиентите, които я заливат с въпроси: как така на тази възраст продължава да работи, като с ококорени очи научават възрастта й. Една качествена подметка струва повече от цяла маратонка, казва дългогодишната обущарка.

Мисълта на обущарката тече бързо, не се бави в търсене на думи, не се замисля за дата или година, помни всички имена и нюанси около минали събития в годините назад.

"Жива съм, здрава съм. Работя от сутрин до вечер", казва Иванка сякаш това е най-обикновеното нещо на света. Очевидно не е получила известие, че на тази възраст би трябвало да спре.

На 96 г. тя отваря всяка сутрин работилницата си

Може да поправи почти всичко – разлепена подметка, скъсана кожа, счупен ток. Само едно нещо не може да поправи – времето, което постепенно разлепя не само обувките, но и самия занаят. Маратонките и евтините нови обувки изместват старото обущарство, а с тях си отива и навикът да ги пазим, поправяме и използваме отново.

Иванка е родена в Палаузово, Ямболско, през 1931 г. на Великден. Може би затова нейният живот е като великденска история – започва трудно, преминава през загуби, бедност, любов и много труд, но някак все намира начин да продължи.

Тя е най-малката от 5 деца – 3 момчета и 2 момичета. Баща й е ранен през войната и умира млад. Семейството остава без него - после идва още един обрат.

"Дядо имал 7 дъщери и двама синове, а по неписано тогава правило всичко се падало на синовете. Щом се ожени момичето, бащата няма отговорност за него."

Роднини били във вражда и част от семейството трябвало да напусне дома си. Баща й няма къде да заведе децата, но намира изоставена стара кръчма. Там в нощта преди Великден се ражда Иванка. Първоначално я записват Величка, но нейната леля я кръщава Иванка. И така остава.

Расте в свят, в който децата не чакат да пораснат,

за да започнат работа. В 4-о отделение вече оре с волове. Престилката й е пълна със слънчоглед, а задачата е проста – да пуска по две семки на определено разстояние на браздата и да продължава.

После животът я отвежда при втория й баща. Той има овце, добитък, коне и голямо стопанство. Иванка го обиква силно. Всеки ден тя е на любимото си работно място, а клиентите не намаляват.

"На мен ми викаха принцесата на света", спомня си тя. Само че принцесата не живее в приказка. След училище заминава за Сливен, за да работи и да издържа брат си, който учи там. Започва работа в завод "Елпром", където правят електрически крушки. Директорът обаче решава, че е прекалено малка, за да работи.

"Няма да работиш, ще учиш", казал той. И вместо да я изгони, предприятието й отпуска стипендия. Така Иванка попада в училище, където се обучават дърводелци, шивачи и обущари. И

когато я питат каква иска да стане, тя не се колебае: "Обущарка."

Така тя избира занаята и остава в него повече от 7 десетилетия.

Учителят иска да я изпрати в Пловдив – в Работническия факултет, където да учи моделиране. Днес бихме казали дизайн. Но Иванка има други планове, остава в кооперацията, там започва истинският живот.

През 1950 г. нейният бъдещ съпруг идва като войник моряк. Служи 4 години и два месеца. През 1951-а двамата се женят, а на следващата година се ражда момиченце. Съдбата нанася жесток удар, когато 8 месеца по-късно то издъхва в съня си.

"Урочасано е", говорят съседките. Но каквато и да е причината, животът продължава и на следващата година се ражда още едно момиченце, през сълзи разказва босоногата обущарка.

Когато спира да го кърми, оставя бебето при майка си и се връща във Варна, защото трябва да работи. Квартирата е малка - два на два метра. Едно легло, една масичка, един стол и една закачалка, това е всичко.

Иванка обаче не се оплаква. Трябва да работи, да чака съпруга си да завърши службата и да отгледат детето. По онова време има купонна система, парите не стигат, а животът е далеч от удобствата на днешния. Но те остават заедно. Купуват си апартамент, съпругът става военен, а Иванка продължава да работи.

Когато пораснала, дъщеря им става танцьорка в ансамбъл "Варна", завършва хореография и по-късно работи като хореограф. А внукът - той също попада в работилницата. Като млад не иска да учи. Дядо му обаче е строг: "Щом не щеш да учиш, сядай тук". И внукът сяда. Иванка му слага престилката още като момченце.

Така той е в занаята 20 г. и става майстор - после маратонките променят всичко

Това е едно от малкото неща, за които 96-годишната обущарка говори без усмивка. Причината е проста – хората вече не поправят обувките си. Купуват евтини маратонки, като се разлепят, ги хвърлят и купуват нови. За 20 лева могат да купят нови, а една качествена подметка може да струва 30 лева.

И така постепенно изчезва цял свят – светът на кожените обувки, токчетата, ръчната работа и майсторите.

"Все по-често виждам млади момичета - с хубави прически, грим, елегантни рокли и като погледна надолу, вместо женствени сандали - маратонки, и то на босо."

Но Иванка не се е отказала - докато младите купуват нови обувки, тя продължава да поправя старите. Работилницата още има клиенти.

След смъртта на съпруга си, който умира на 75 г., тя остава сама. Но не се задържа дълго вкъщи - работата е нейното място и смисъл на живота.

А как се живее до 96 - Иванка се усмихва:

Всичко ям, всичко пия. Само цигари не пуша. Но вечер пия по 30 грама ракия

Заради лепилата - работя постоянно с тях, а ракията пречиства. А всъщност тайна няма. Яж, пий и се радвай - това е", казва съвсем сериозно.

Иванка не идеализира миналото. Да, едно време било различно. Хората нямали часовници, прибирали се, когато се стъмни. На село животът бил по-бавен. Но когато я питат какво не харесва днес, казва: "Свобода, обърната на слободия". Но в същото време свободата й харесва.

"Харесвам някои неща от днешния свят, други не ги разбирам. Категорично съм против наркотиците и насилието. Не се опитвам да спра времето, а се нагаждам."

Има и една молитва, която си казва всяка вечер. Вярва, че Бог я слуша - това е отчетът за 96 години живот на една жена, която отказва да остарее по правилата на другите.