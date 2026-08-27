Кризисно лято за гъбарите заради сушата в Родопите, надяват се на дъжд наесен

Почти всички пунктове за изкупуване са затворени - търговци на диворастящи плодове и гъби казват, че изостават с количествата по договор за износ в ЕС
В Родопите това лято няма гъби - нито манатарки, нито пачи крак, нито други по-малко търсени видове, а хората, които се прехранват с брането им, са притеснени.
Заради продължителната суша от юни досега почти не се изкупуват гъби, тъй като в горите в района липсват. Почти всички пунктове за изкупуване на диворастящи плодове и гъби са затворени. Търговците твърдят, че значително изостават с количествата гъби, предвидени по договор за износ за различни европейски страни.
Изкупните цени държат нивата от началото на лятото,
когато имало ограничени количества гъби.
Високите температури и липсата на дъжд изсушават горната почва, където е мицелът, и ще са необходими сериозни валежи, за да се появят.
"Никакъв живот няма в гората, почвата пращи, когато стъпваш, дори мъхът е изсъхнал", казва берач на гъби, който за десетина дни в началото на юни е успял да спечели около 500 евро.
"Истинската кампания бе едва около седмица в началото на лятото. След това рязко изчезнаха. Когато имаше гъби и гъбари, до края на август съм изкупувал към 40 тона.
Тази година количеството е 30 пъти по-малко
В цяла България положението е сходно. Колегите в Смолян, Доспат, Гоце Делчев чак до Банско се оплакват", казва Алекси Келешев, изкупвач в района на Момчиловци, Хайдушки поляни, Кутела и Виево.
Той смята, че е възможно при обилни дъждове през септември гъби да се появят.
"Климатът се промени, дори дъждовете са поройни и не напояват почвата, а водата отива към деретата и разрушава населени места. Дори атмосферните условия да са добри през есента, ако гъбарите са кът, стоката, която храни много хора, ще си изгние в гората", добавя той. Основните причини според него са:
в гората има много мечки и обезлюдяването на селата
На младите не им се ходи по баирите, а възрастните не могат.
Част от младите предпочитат да берат безплатната дрога - халюциногенни гъби, които били успешен заместител на наркотика. Те виреят по ливадите на Хайдушка поляна и Рожен, а младежи на тумби окупират района.
Родопчани ги наричат "вълчи зъб" - дребни са, трудно се виждат, кафяви са на цвят, гугличките им са големи, колкото 1 стотинка и тийнейджърите буквално ги "пасат". Събират се в редичка и ги търсят из избуелите ливади, за да ги забележат. Те променят възприятията, мисленето и настроението. Ефектите им започват до 30 минути след прием и траят около 4 до 6 часа.
Вълчият зъб не е включена в забранителния списък
и не се изкупува от събирателните пунктове.
Продължителната консумация обаче води до психични разстройства. Цената може да стигне около 15 евро за една доза и доходът от нея да надхвърли брането на ядливи.
Гъбата не фигурирала в списъка със забранените наркотични вещества. Може да се установи само с прецизен тест, за да се уточнят съставките и евентуалното съдържание на наркотични вещества.
В района има десетина случая през последните години, когато полицията хваща изсушени халюциногенни гъби в автомобили и у хора.