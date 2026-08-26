Десетима с качулки пребиха 17-годишен в Лясковец заради фланелка на ЦСКА (Обзор)

Взели му тениската - така се доказват в агитките

Издирват по записи от камери десетима биячи с качулки, нападнали 17-годишен в училищен двор в Лясковец заради фланелка на футболен отбор.

На 25 август около 22 ч в полицията в Горна Оряховица е получен сигнал от непълнолетно момче от София, че същата вечер в училищен двор в Лясковец му е бил нанесен побой. Около половин час по-рано тийнейджърът бил в двора на училище “Максим Райкович” и карал тротинетка с още две местни момчета. Външният му вид явно показвал, че е фен на ЦСКА - бил облечен с фланелка с името на отбора, имал и множество татуси, характерни за ултрасите.

Надписът “ЦСКА” подразнил група футболни фенове от друга агитка, които също били на училищното игрище. Към 17-годишния ученик се приближили около 10 момчета с тъмни дрехи и качулки. “Каква е тая фланелка, бе” - изрепчил се един от хулиганите и забил кроше в лицето му. С разбита уста младежът опитал да избяга с тротинетката, но останалите го съборили на земята и започнали да го ритат. Разкъсали червената тениска и я отнесли.

В един момент 17-годишният успял да се измъкне от лапите на биячите и побягнал. По-късно майка му, с която били на гости при баба в градчето, го откарала в Спешна помощ Горна Оряховица. Според полицията прегледът не показал сериозни травми, само разкъсно-контузни рани и охлузвания.

Пострадалият не е познавал нападателите си, а според събраните данни не ги е провокирал.

Любопитното е, че инцидентът се разиграва само на метри от дома на Петко Стрелеца в Лясковец, който сега излежава доживотен затвор за убийството на командоса Емил Шарков. В основата на фаталната полицейска акция тогава бе именно че заплашвал деца от терасата с пушка, мятал и буркани. В училищния двор често се събират младежи, тъй като край оградата с частния имот има площадка за фитнес на открито и игрище за футбол.

“Не знам кои са децата, в момента ги установяват, тече разследване. Нямаме назад във времето подобни инциденти, нито някакви агресивни футболни агитки или групи скинари. Изискали са от нас записи от общински камери, имаме около 50 в града и такава група все някъде ще бъде засечена. Почти съм сигурен, че нападателите ще бъдат установени”, каза за “24 часа” кметът на Лясковец Васил Христов.

Разследването е под наблюдението на Районната прокуратура във Велико Търново.

Това не е първият случай на бой заради футболна тениска в област Велико Търново. През април в града 19-годишен младеж бе нападнат заради тениска на “Левски”. Той бе пребит на бензиностанция, пак от група от няколко души, а носът му счупен. Бандата се издирва.

След побоя му задигнали тениската и избягали. Вземането на фланелка след бой по фен на противниковия отбор е популярен начин за доказване в агитките. След това те се закачат на дървета като трофеи. Обикновено нападателите са младежи, а задигнатото виси пред стадионите на “Левски” и ЦСКА в София.

В Пловдив феновете на местните “Локомотив” и “Ботев” също имат подобна вражда.