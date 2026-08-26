Трима бивши министри чакат депутатите да ги харесат за ВСС, сложиха срок ­ 20.ХI. (Обзор)

За подмяна трябват 160 гласа, ПБ подава ръка “на всички, които се срамуват от настоящия съвет”

ГЕРБ няма да издигат свои хора, ДБ и “Промяната” тепърва ще търсят общ подход

Трима бивши министри, един зам. правосъден, заместничка на Иван Гешев, както и доскорошна депутатка са част от предложенията на неправителствения сектор към парламента за попълване на квотата на Народното събрание в новия Висш съдебен съвет.

26 са общо публикуваните имена, като парламентът излъчва шестима членове на съдийската колегия (там номинирани са 20) и петима за прокурорската (издигнати са 6).

До 9 септември депутатите и групите могат да припознаят

някого от тях, или да предложат допълнителни свои кандидатури. В сряда шефката на правната комисия Янка Тянкова зададе и крайна дата за попълване на парламентарната квота във ВСС - 20 или 21 ноември.

Опозиция и управляващи обаче трябва да намерят консенсус - за избора са нужни 160 депутати. “Прогресивна България” има 131.

Бившият правосъден министър в служебния кабинет “Гюров” Андрей Янкулов и заместничката му Таня Радуловска са предложени съответно за прокурорската и съдийската колегия. И двамата са номинирани от “Антикорупционен фонд”, “Български адвокати за правата на човека”, “Български институт за правни инициативи, Института за пазарна икономика, Българския хелзински комитет и сдруженията “Правосъдие за всеки” и “Програма “Достъп до информация”.

Бившите вътрешни министри проф. Веселин Вучков и Емануил Йорданов са за съдийската квота, и двамата номинирани от председателя на Съюза на съдиите Владислав Славов. Емануил Йорданов Проф. Веселин Вучков Той добавя още две имена - на Красимира Милачкова, която е номинирана и от професионалната квота, и Теодора Пешева-Николова. Посочил е и главния секретар на съюза Кети Бозукова-Пеева за прокурорската колегия.

Бившата депутатка от “Възраждане” Цвета Рангелова, която не взе нов мандат и се върна към адвокатската си кариера, сега е номинирана за съдийската колегия от движение “Ние, жените”.

Издигнати за прокурорската колегия в кадровия орган са Емилия Пашалиева-Риажи, която е била в апелативната спецпрокуратура, Десислава Пиронева, която беше зам. главен прокурор по времето на Иван Гешев и два пъти кандидат за европрокурор, апелативният съдия Стефан Милев, бившият прокурор проф. Екатерина Гетова.

Списъкът за съдийската колегия е много по-дълъг,

а сред по-разпознаваемите имена са проф. д.ю.н. Иван Русчев и шефката на Института за държавата и правото на БАН проф. Екатерина Салкова, шефката на Софийския апелативен съд Даниела Дончева, доскорошният зам.-шеф на ВКС Евгений Стайков и наскоро пенсионираният върховен съдия Спас Иванчев. Любопитен детайл е, че шефът на Военно-апелативния съд бригаден генерал Любен Петков се е номинирал сам. (Виж пълния списък на сайта на “24 часа”.)

Тянкова отказа да коментира дали “Прогресивна България” ще подкрепи предложение от неправителствения сектор. Определи номинациите като “несъщинска фаза”, която разтворила “ветрилото” за по-широк кръг от лица да правят номинации.

В декларация от парламентарната трибуна шефът на групата на ПБ Петър Витанов обеща да търсят “широк консенсус за избор на работещ и почтен ВСС”. Искрено подаваме ръка на всички, които се срамуват от действията на настоящия съвет, каза той.

ГЕРБ обяви, че няма да издига свои кандидати за ВСС, но това не означавало автоматична подкрепа за други. “Отказваме да влизаме и в каквито и да било договорки. Изборът на нов ВСС, който трябва да е с мнозинство от 2/3, е изцяло отговорност на управляващите и на техния потенциал да намерят точки на съгласие с опозицията”, предупреди Тома Биков.

“Демократична България” ще има свои номинации, но и ще припознае част от предложенията на гражданския сектор. Нашето виждане е, че е добре да имаме общ подход с колегите от ПП, и полагаме усилия консултациите да започнат незабавно, каза Надежда Йорданова.

Депутатът от ПП Велислав Величков, който е председател на “Правосъдие за всеки”, анонсира имената на Янкулов и Радуловска още преди да бъдат официално обявени. И каза, че в списъка има “поне 7-8 души с отлична репутация, няма данни за зависимости и техни гафове, професионализъм, интегритет”. Не изключи обаче ПП да предложи и други.