ГЕРБ и “Промяната” плашат властта с бунтове. ПБ: Троловете ви няма да гласуват октомври (Обзор)

Ще има ревизия на концесионните такси, обявиха управляващите

Заплахи за бунтове и протести получи “Прогресивна България” от опозицията за старта на новата пленарна сесия. По традиция всяка група изчита декларация за приоритетите си през новия политически сезон, а този път те бяха пълни с критики към властта. Някои дори бяха изцяло посветени на тях.

Сега има безалтернативен център на власт, подчинението ѝ на президентската институция ще доведе до криза на управлението и обществено напрежение, което ще бъде породено от пълната тежест на тази еднолична власт, предупреди Тома Биков от името на ГЕРБ. Първите 100 дни на кабинета оцени като “без потенциал за нов тип решения, нова посока или нова динамика на обществения политически живот”, а хората на Радев видя като “констататори”, а не такива, “които са готови, могат и ще успеят”.

Има ли поне един арест на олигарх или на бандит с политическа протекция? Има ли поне един свален имунитет на депутат? Ако няма, по-добре премиерът да замълчи, защото тези непремерени хвалби бързо ще превърнат разочарованието на хората в справедлив гняв. А хората има защо да са гневни. Голямата лъжа, че “Прогресивна България” ще се погрижи за тях, катастрофира в бюджета за 2026 г., каза акад. Николай Денков от ПП. Той не видя “особен оптимизъм” и в заявките на управляващите за новата сесия, а продължаване на политиката на замразените доходи насред висока инфлация, нов голям дълг, без изгледи за подкрепа на бизнеса и др.

“Демократична България” продължи списъка с критики, сред които видяха и кадрово прегрупиране с изпитани кадри на ИТН, ГЕРБ, БСП, ДПС вместо демонтаж на зависимостите. Надежда Йорданова нарече управленската програма “календар”, в който липсват начални стойности, конкретни цели, измерими индикатори и публичен механизъм за отчетност. Лидерът на “Възраждане” Костадин Костадинов пък нарече програмата на Радев “общи приказки”.

Ние написахме законопроектите, за които вие нямате воля и желание. Наваксахме пропуснатото и започнахме да провеждаме част от всички реформи, включително и в изборното законодателство, отвърна им шефът на управляващата група Петър Витанов.

В последните месеци тролове на някои политически партии отнеха на българите възможността да разговарят свободно в социалните мрежи и превърнаха дискусиите в генератор на омраза за партийна употреба. Но троловете не гласуват и това ще се види на изборите през октомври, обърна се депутатът от “Прогресивна България” към опозицията.

През следващите месеци той и колегите му ще работят за спиране на практиката в здравеопазването постоянно да се плаща от джоба и за ревизия на размера на концесионните такси.

Единствено от ДПС не критикуваха управляващите, а изредиха своите приоритети: преодоляване на социалните и регионалните неравенства, подкрепа за младите хора, семействата, съхраняване на традициите и българската култура, модерно и качествено образование, отстояване на европейския път на България. (24часа)

ГЕРБ и останалите партии от опозицията отправиха тежки критики към властта. Единствено от ДПС не коментираха кабинета, а приоритетите си.