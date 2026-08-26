Потвърдено от ДБ и ПП: Гюров играе с Кандев (Обзор)

Партията на Радев ще решава дали и как да участва в избора на вице на Йотова

Имахме Национален съвет на “Да, България” и очакванията са именно Андрей Гюров да е кандидат за президент. Много е трудно да се сетим за по-подходящ в момента. Когато се сетя за тандема Гюров - Кандев, се сещам за честни избори.

Така след седмица колебливи изказвания за президентския вот съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев най-сетне даде ясен знак, че партията му подкрепя бившия служебен премиер. И увери, че нямали никакви противоречия с “Промяната”. Работа на кандидата за президент е да посочи вице, каза той пред bTV. Но похвали Георги Кандев - по негово време като главен секретар и Емил Дечев като министър МВР било “истинско”.

“Продължаваме промяната” и “Демократична България” ще подкрепят кандидатура на Андрей Гюров за президент, а на Георги Кандев за вицепрезидент, заяви по същото време и депутатът от ПП Радослав Рибарски.

Досега и двете формации избягваха твърда позиция по темата и чакаха Гюров сам да обяви кандидатурата си. И ПП, и ДБ мълчаха за вицето, макар че от месеци има спекулации, че бившият главен секретар на МВР ще играе за “Дондуков” 2 заедно с екс служебния премиер.

Миналата седмица доскорошният лидер на ДСБ Атанас Атанасов дори обяви, че вече е задвижен и инициативният комитет, който ще издигне Гюров за държавен глава. Това ще стане другата седмица, разбра се тези дни.

Време за протакане вече няма, защото заявленията за регистрация на партиите и коалициите се подават в ЦИК до 9 септември, а на инициативните комитети - до 14 септември.

Първата заявка за “Дондуков” 2 дойде от Илияна Йотова, която в момента довършва мандата на Румен Радев. Още на 27 юли тя обяви, че ще се яви от името на инициативен комитет, а ден по-късно премиерът Радев обяви, че и партията му ще застане зад нея.“ Вече 10 г. с г-жа Йотова водим битка за оздравяване на държавността и връщане на нормалността в българската политика. Тя е силен и опитен политик и съм убеден, че ще продължи със същата енергия и отговорност да отстоява интересите на обществото и да работи за консенсус между институциите”, заяви тогава той.

Йотова обаче остави за септември отговора кой ще влезе в комитета ѝ и името на кандидата за вицепрезидент. А дали партията на Радев ще участва в избора му, коментира депутатът от ПБ Тодор Джиков след първия парламентарен звънец за официалния старт на есенната сесия.

Ще се вземе решение от легитимните ни органи дали ще предложим, или ще оставим изцяло избора на вицепрезидент на г-жа Йотова, обясни той. “Нашата партия си има структури, които ще вземат официална позиция и решение в тази посока”, то ще излезе “съвсем скоро”, каза още Джиков.