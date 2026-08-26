Планът на армията за модернизация се оказа демоде още на втората година (Обзор)

САЩ ни отказаха самолети втора ръка, сега ще им искаме бронирани машини

Само две години след приемането си през 2024 г. програмата за модернизация на армията се оказа демоде. И ще се пише нова с хоризонт до 2035 г. Това е записано в доклада за изпълнение на програмата през 2025 г.

До края на годината военното министерство ще пише нова програма, която да отговаря на нарастващите изисквания на НАТО за финансирането на отбраната. Миналата година бе прието страните от алианса да достигнат 5% от БВП за отбрана до 2035 г. Именно това оказва основно значение за нуждата от повече финансиране по програмата.

Положителни оценки в доклада са дадени за придобиването на първите F-16, края на първия етап от строителството на патрулния кораб “Храбри”, както и подготовката на завода “ТЕРЕМ - Ивайло” за сглобяването на новите бойни машини “Страйкър”.

По време на заседанието на военната комисия Димитър Стоянов съобщи, че МО е получило отказ от САЩ и Швеция за придобиване на изтребители F-16 и “Грипен”.

Освен това каза, че заради забавянето на доставката на вторите 8 нови F-16, които България очаква от американската фирма “Локхийд Мартин”, страната ни ще иска неустойка.

В средата на август Стоянов проведе среща с представители на фирмата производител. Тогава стана ясно, че доставката ще се забави отново - този път до средата на 2030 г. По план те трябваше да започнат да пристигат у нас през 2028 г. Преди срещата пък се знаеше, че забавянето ще е до 2029 г.

Проблемът е, че България ще продължи да поддържа съветските МиГ-29 до 2030 г., за да може междувременно обучаващите се за F-16 пилоти да са готови да поемат пълноценно бойно дежурство. А поддръжката на МиГ-овете става все по-трудна, защото липсват части, а във ВВС вече прибягват до “канибализъм” - взимат части от нелетящи изтребители, за да поддържат годните летящи.

Официално нашите ВВС разполагат с 15 изтребителя МиГ-29. Реално обаче от тях летят само 6, а останалите са приземени и се ползват за източник на части за останалите.

Именно поради забавянето и все по-проблемното поддържане на съветските самолети военното министерство започна да търси начин да удължи експлоатационния им период. Предстоят преговори с Полша и Унгария за резервни части. Затова и Стоянов изпрати няколко писма с искания до САЩ и Швеция да ни бъдат дадени “Грипен” или F-16 втора ръка.

Иначе на първото си редовно заседание за новата сесия парламентът одобри купуването на минни ловци втора ръка от Белгия и Нидерландия, както и вдигането на цената на договора за бойните машини “Страйкър”.

Страната ни ще получи безплатно 7 минни ловци, но ще трябва да плати ремонта им. Той трябва да струва общо 42 млн. евро, а процесът ще отнеме 4 г. Друго условие е да бъдат обучени и украински екипажи. Първия кораб трябва да получим до октомври.

Страйкърите пък се оскъпиха с близо 37 млн. долара и така общата им цена стана 1 393 140 192 долара. Според проекта на правителството причината е инфлацията. По-късно в сряда военният министър съобщи, че се водят “сериозни разговори” за придобиването на “Страйкър” втора ръка от САЩ.

Стоянов коментира и трите дрона, изплували на родното крайбрежие. Той бе категоричен, че те не са носили боеприпаси и са разузнавателни или дронове примамки.

“Основно дроновете са руски”, допълни той. И предупреди, че дроновете няма да спрат, защото в последните дни интензивността на войната между Русия и Украйна в района на Измаил и Одеса, е значителна и морските течения пренасят части от дронове, паднали там.