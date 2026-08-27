Ремонтират машините за вота за 9,3 млн. евро - сменят капаци, дисплеи, куфари

Над 9 млн. евро ще даде държавата за ремонт и поддръжка на машините за гласуване преди президентските избори на 25 октомври.

На заседанието си в сряда ЦИК прие решение за обявяване на обществената поръчка за техническото обслужване и транспорта на машините. Общата ѝ стойност е 10 283 088,84 евро. Почти цялата сума - 9 309 725,39 евро, ще е за осигуряване на техническа профилактика и ремонт, доставка на консумативи и резервни части, тестване на устройствата, осигуряването им в изборния ден и поддръжка при възникнали проблеми.

През годините на машините не е извършван никакъв текущ ремонт, но въпреки това на последните избори те работиха без сериозни проблеми. От общо 12 хиляди машини тогава около 9400 не са дали никакъв дефект. Сега голяма част от тях са с изтекла гаранция, затова предстои да бъдат ремонтирани, за да са в изправност за изборите. Вече има изготвен доклад за необходимите ремонти на машините. Не става въпрос за съществени ремонти, а основно за подмяна на капаци, принтери, дисплеи, колелца на куфари. Около 1400 машини са минали тази инвентаризация.

Останалите пари от обществената поръчка ще са за транспорта на машините за вота.

