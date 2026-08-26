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Пробация отнесе младеж, заживял с 15-годишна в село до Първомай

Мая Вакрилова

[email protected]

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Съдебната палата в Първомай.

Връзката им започнала на 24 януари 2025 г.

С наказание пробация се сдоби 21-годишен младеж, заживял съпружески с непълнолетно момиче в първомайското село Брягово. 

По делото е установено, че връзката им започнала на 24 януари 2025 г., когато и заживели под един покрив без да са сключили брак. Тогава девойката била 15-годишна. 

Изправен пред Районния съд в Първомай младежът е признал вината си и е сключил споразумение с прокуратурата. 

Пробацията му е за 6 месеца и включва задължителна регистрация по настоящ адрес за 6 месеца, което означава, че трябва да се явява и подписва два пъти седмично пред пробационен служител. Освен това му е наложено и обществено порицание - съдебният акт ще бъде публично оповестен чрез поставянето му на информационното табло на кметството на село Брягово за 14 дни.

Съдебната палата в Първомай.

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