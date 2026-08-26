ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

На 51 г. легенда ще участва на 18-ото си световно ...

Времето София 26° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23456688 www.24chasa.bg

Синът на фермера с антракс опита да прегази журналисти с трактор

8284
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Трактор СНИМКА: Архив

Синът на фермера, заразен с антракс в Ловешко, оприта да прегази журналисти. Екип на NOVA беше нападнат от собствениците на заразената кравеферма, докато снимаше буферната зона, отцепена от здравните власти.

Трима са засега заразените с антракс - двама от семейството на фермера и техен близък приятел.

Синът на собственика на фермата се опитал на два пъти да прегази журналистите – първо с лекия си автомобил, а малко по-късно и с трактор. На място незабавно е извикан екип на полицията, който задържал извършителя.

Според местните жители семейството отдавна е известно в селото с проявите си на агресия. „Именно това незачитане на закона и постоянната агресия са в основата да се стигне дотук и в тази ферма да бъде намерен антракс. Законите за тези хора просто не съществуват", коментираха жители на селото.

Пробите и епидемиологичното проучване в района продължават под засилен контрол от страна на ветеринарните власти.

Трактор СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

България днес

Последно от

MenTrend

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание