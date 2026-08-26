Синът на фермера с антракс опита да прегази журналисти с трактор

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Синът на фермера, заразен с антракс в Ловешко, оприта да прегази журналисти. Екип на NOVA беше нападнат от собствениците на заразената кравеферма, докато снимаше буферната зона, отцепена от здравните власти.

Трима са засега заразените с антракс - двама от семейството на фермера и техен близък приятел.

Синът на собственика на фермата се опитал на два пъти да прегази журналистите – първо с лекия си автомобил, а малко по-късно и с трактор. На място незабавно е извикан екип на полицията, който задържал извършителя.

Според местните жители семейството отдавна е известно в селото с проявите си на агресия. „Именно това незачитане на закона и постоянната агресия са в основата да се стигне дотук и в тази ферма да бъде намерен антракс. Законите за тези хора просто не съществуват", коментираха жители на селото.

Пробите и епидемиологичното проучване в района продължават под засилен контрол от страна на ветеринарните власти.