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Ремонт ще ограничи движението в два участъка на магистрала "Струма" днес

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Магистрала - снимката е илюстративна. Снимка: Архив

Между 8 и 18 ч. днес движението в посока София при пътните възли (п.в.) „Петрич – Мелник“ и „Дамяница – Ново Делчево“ на автомагистрала (АМ) „Струма“ ще бъде ограничавано заради ремонтни дейности. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Трафикът ще бъде пренасочван по обходни маршрути. Движението по основното трасе на автомагистралата между София и Кулата няма да бъде ограничавано, уточнява БТА.

При пътен възел „Петрич – Мелник“ при 153 километър движението в посока София ще се пренасочва от автомагистрала „Струма“ по пътната връзка към село Ново Делчево, по ул. „Христо Смирненски“ до кръстовището с път III-109. За пътуващите от Мелник към София обходният маршрут ще преминава по път III-109 до кръстовището за село Ново Делчево, след което по ул. „Христо Смирненски“ до пътната връзка с автомагистралата.

Ограничение ще има и при пътен възел „Дамяница – Ново Делчево“ при 152 километър в посока София. От АМ „Струма“ трафикът ще се пренасочва по пътната връзка към Мелник при пътен възел „Петрич – Мелник“, след което по път III-109 до кръстовището за село Ново Делчево и обратно към автомагистралата.

Планираните ремонтни дейности започнаха през миналата седмица.

От АПИ призовават шофьорите да спазват поставената пътна сигнализация и правилата за движение, както и да не предприемат рискови изпреварвания, които могат да застрашат безопасността на останалите участници в движението.

 

Магистрала - снимката е илюстративна. Снимка: Архив

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