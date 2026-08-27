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В Триводици искат забрана за преминаване на тежки камиони през селото

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Тирове Кадър: БНТ

Жители на село Триводици внасят подписка в Общинския съвет в Стамболийски срещу преминаването на тежкотоварни камиони през населеното място. Докладната записка е от кмета на селото Валерий Тошев и е публикувана на страницата на администрацията. 

Очаква се на заседанието да бъде приет Годишен план за социалните услуги на територията на община Стамболийски за 2027 г. На заседанието ще се обсъжда утвърждаването на маломерни паралелки за учебната 2026/2027 година за учебните заведения на територията на общината, допълва БТА. 

Ще бъде представен доклад от проверка на място за работата на компостиращата инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, генерирани от община Съединение и община Стамболийски, изградена с европейско финансиране.

Останалите точки са за изменения на подробни устройствени планове, продажба и отдаване под наем на общински имоти и отпускане на финансова помощ на жители на общината.  

Ще бъде представен и отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за първо шестмесечие на 2026 г., както и обобщен годишен отчет за дейността на търговските дружества с общинско имущество или участие за 2025 г.

 

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Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание