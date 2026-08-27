100 пожара са потушени за 24 часа, няма пострадали

През последното денонощие пожарните служби в страната са реагирали на 152 сигнала за произшествия. Ликвидирани са 100 пожара, съобщават на сайта си от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на МВР. При пожарите няма загинали или пострадали граждани, уточнява БТА.

С преки материални щети са 19 от пожарите – пет в жилищни сгради, два в спомагателни постройки, шест в транспортни средства, един в селското стопанство, три в съоръжение на открито и два други. Без материални щети са били 81 пожара, от които: 42 в сухи треви, горска постеля и храсти, един – в стърнища, 32 – в отпадъци и шест други. Извършени са 41 спасителни дейности и помощни операции – шест при катастрофи в транспортни средства, една – при битови или промишлени инциденти, 31 пъти е оказана техническа помощ.

Към противопожарните служби са подадени и 11 лъжливи повиквания.