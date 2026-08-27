Пламен Данаилов: С бонус-малус не печелят изрядните, наказват шофьорите, причинили щети

По-скоро тези, които са причинявали щети, ще плащат повече за застраховка, отколкото изрядните шофьори да се таксуват по-малко. Ръстът обаче е политика на всяка една застрахователна компания. Тя ще преценява историята на щетите през последните 5 години, но зависи и колко тежки са те. Това каза пред Би Ти Ви зам. шефът на Комисията за финансов надзор Пламен Данаилов по повод въвеждането на системата бонус-малус при задължителната застраховка Гражданска отговорност за колите.

Очаква се стартът на системата да е след около 6 месеца. Тя е направена така, че да е максимално отворена за конкуренция, а не да води до държавна регулация, каза Данаилов за бъдещите цени за застраховките. И посочи, че при 3,5 млн. коли у нас, на година има около 120 000 щети.

Целта на бонус-малус е справедливо разпределение на риска при изплащане на щети, каза Данаилов, запитан защо системата не е обвързана с глобите. Обясни, че има множество органи, които санкционират шофьорите - Пътна полиция, Автомобилна администрация, общините, даде пример той. И посочи, че те трябва да следят спазването на закона, а свързването на тези системи било невъзможно.

В 27-те държави членки на ЕС гражданската отговорност е на колата, каза Данаилов. И посочи, че тя следи кой причинява щетите и затова понякога се пише и обичайният ползвател, а не само собственика на колата. В нас ще се прилага при лизинговите и фирмените коли.

Със сигурност икономическият натиск винаги има дисциплиниращ ефект. Надявам се и сега да е така, каза Данаилов. И посочи, че от 1990 година насам има спад на жертвите в катастрофи - тогава били 3 пъти повече при 2 пъти по-малко коли.

Досега застрахователите прилагали подобна практика при дългогодишни клиенти, но когато те сменяли компанията заради по-висока цена, новата фирма не знаела за щетите. Това вече ще е свързано.

В България около 70% от застраховките са на колите. Като цяло българинът цени колата си повече от имуществото и здравето си, посочи Данаилов. У нас застраховките на имущество били най-вече при кредити, но тогава банката го изисквала.

Щяло да има и предложения за сезонни застраховки за мотористи. Приемането им обаче зависело и от Народното събрание.