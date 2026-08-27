Слави Ангелов: Къро и Таки надминаха Ал Капоне и Пабло Ескобар, над 20 г. управляват държавата

Ами е дясната ръка на Таки, а Таки го обвързват с политици, защото иначе няма как да вземеш златния гьол и фитосанитарния контрол, да получаваш поръчки за обществено строителство, да имаш контрол върху ГКПП-тата. Има много схеми, които продължават да работят. Не съм оптимист, че ще се премахнат. И други фигури бяха вадени на светло в миналото, но после нещата затихнаха, което значи, че е имало договорки.

Това каза в сутрешния блок на Нова тв разследващият журналист и главен редактор на "168 часа" Слави Ангелов за последните разкрития около GPS заглушителя.

Според вътрешния министър устройството е намерено в автомобил и в комплекс, свързани с Размиг Чакърян-Ами. Той не е издирван и не е разпитван по досъдебното производство, каза в интервю за Нова тв главният секретар на МВР Любомир Николов.

"Таки и Къро излизат от бандата за обири на Джиджи. Обраха два пъти и Ахмед Доган. Не позволиха да бъдат подчинени от големите групировки. Отвличаха, вършиха услуги на големи фигури. След серията от убийства, в края на 2005 г. Таки и Къро се изкачиха на върха в тази хранителна верига на организираната престъпност. Настъпи смяна на поколенията в престъпния свят. Заработиха сериозно с държавата. Намалиха насилието по улицата. Наложиха тотален монопол. Приключиха взривовете и убийствата. След като овладяха организираната престъпност, те превзеха и държавата. Взеха най-големите бизнеси чрез посредници", посочи Слави Ангелов.

Според него родните фигури от подземния свят са надминали световни мафиоти като Ал Капоне, който е бил само 6 г. начело на картела, и Пабло Ескобар, който е управлявал организацията си 13 г.

"Къро и Таки управляват повече от 21 години. Това означава, че МВР и специалните служби са само наблюдатели на тези процеси", каза Слави Ангелов.

Красимир Каменов-Къро беше убит през 2023 г. в дома си в Кейптаун. Една от версиите тогава беше, че е станал свидетел срещу свои близки в миналото.

"Няма как човек като Къро, който е поръчал убийствата на над 10 души, да бъде добър герой. Той беше психопат, който успя да се скара с най-близките си хора. Един от тях е Таки, а другият е Ами, който е бил много близък на Къро. Къро поръчва убийството на Ами, нает е човек, дадено му е оръжие, но той отива при Чакърян и му разказва всичко. Къро е поръчал и убийство на семейство в Кейптаун, което му е помогнало да се установи там", каза главният редактор на "168 часа" и припомни, че Красимир Каменов е поръчал и побоя над него. Наскоро тримата биячи получиха по 6 г. затвор на втора инстанция.

"Не виждам изпълнeние на обещанията на управляващите. В съдебната система започват да се случват някакви реформи. Представят си го като смяна на членовете на ВСС, на главния прокурор. Но най-важното е съдебният процес да се ускори, за да има възмездие. Трябва ни истинска реформа, включително с намаляване на държавните чиновници, които в повечето случаи пречат, а не помагат", заяви Слави Ангелов.