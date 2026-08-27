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Адвокат Людмил Рангелов: Не очаквам прокурорската квота във ВСС да е независима

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Людмил Рангелов КАДЪР: bTV

Тези магистрати притежават невероятна гъвкавост към актуалната конюнктура и това, че някой е критикувал или е бил близък на Иван Гешев, не значи, че ще остане такъв. Като гледам предложените от професионалната квота на прокурорите кандидати за новия Висш съдебен съвет, не очаквам те да са независими. Това каза пред Би Ти Ви адвокат Людмил Рангелов.

Появи се алтернативна прокурорска асоциация. Може би и там вече се заражда възможност за по-автономно действие, а не да се избират само представители на двата кръга за влияние около Петьо Петров-Еврото и Мартин Божанов-Нотариуса, коментира и Иван Брегов от Института за пазарна икономика.

И двамата прогнозираха, че инициативните предложения за членове на ВСС от парламентарната квота няма да бъдат припознати от депутатите. Прави впечатление, че някои от номинациите са били тясно обвързани политически, а ние търсим независими кандидати, каза Рангелов. И предположи, че мнозинството от "Прогресивна България" най-вероятно вече има своите предложения за запълване на професионалната квота във ВСС.

И двамата се спряха на това, че за пръв път ще има избори за ВСС без титулярен главен прокурор. Именно той бил и с най-голямо влияние в системата.

И според двамата обвързаностите в системата няма как да бъдат разградени само за един мандат.

Людмил Рангелов КАДЪР: bTV

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