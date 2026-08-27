Стефан Бакалов: Марихуаната вече минава през електронна търговия

Има трансформация на глобалния пазар на дрога. Вече се фрагментира и минава на микротрафик. Кокаинът между 1 и 10 тона намалява и вече е на пратки от 10-15 кг. Марихуаната пък вече минава през електронна търговия. Това ни затруднява. Така зам. шефът на Агенция "Митници" Стефан Бакалов описа пред Би Ти Ви промените в трафика на наркотици.

Той коментира и пратката марихуана, която двама трафиканти опитаха да прекарат през вода. Това не е нов подход, от 30 години се ползват наркоторпеда. Новото е, че това е безпилотна система, което е различно от досегашната практика. Това е първи случай за България, но в световен мащаб е все по-често срещано, каза Бакалов. Той не навлезе в подробности за акцията, тъй като е на ГДБОП, а не на митниците.

Запознати сме с всички методи, които наркотрафикантите ползват. Държавните институции са в ролята на догонващи, но полагаме усилия да сме адекватна среда, каза той, запитан дали службите са готови да отговорят на всички нови методи, ползвани от дилърите.

Хванатият в Италия български шофьор с марихуана за 3 млн. евро не е с нов маршрут. От Испания, през Италия, след това ферибот до Гърция и към България, описа пътя на дрогата Бакалов. Посочи, че след влизането ни в Шенген хващането на подобни пратки е по-сложно, но преди 2024 година имало множество задържания. Даде пример, че тогава са хванати повече от 7 тона дрога по такива пунктове.

България продължава да е транзитна държава за дрога. Единият път е към Турция за марихуана. Там тя струва много повече, отколкото тук и в съседните ни страни. Вторият тип е трафикът на прекурсори и кокаин за Западна Европа. Едва третият е за вътрешна консумация. Там се вкарват малки пратки дрога, каза Бакалов.

Нитазените и орфините са повече от 100 пъти по-мощни от фентанила. Към този момент не са навлезли у нас. Следвайки глобалните тенденции, полагаме усилия да са забранени и да се вземат навременни мерки. Така ударната вълна е по-малка, каза Бакалов за новите видове дрога.

Посочи, че фентанилът предизвиква много висока смъртност поради това, че е много мощен, трудно се намира антидот. Често се влага и в други видове дрога, за да се пристрасти по-бързо човек. С 1 грам се правят няколко хиляди дози, което е добър стимул за разпространителите. Каналите за разпространение често са с чатботове, телеграм групи, а допирът до физическите лица е минимален. Разбира се, има и от ръка на ръка. Бакалов похвали няколкото акции на МВР срещу разпространението на фентанила.

Запитан защо не може да се стигне до хората с прякори, които ръководят наркотрафика, той посочи, че те са предприели множество мерки да бъдат защитени. А технологиите и иновациите в тях още повече затруднявали органите на реда. Посочи, че за 30 години на него никой не му е оказвал натиск да не работи по даден канал за дрога. И добави, че не е участвал в акция, която да води до Христофорос Амантанидис-Таки или Размиг Чакърян-Ами. Стигали обаче до други публични имена. Като цяло обаче при транзитните пратки те били на турски картели, балкански престъпн банди и дори веднъж до мексиканска банда