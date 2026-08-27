Община Пазарджик залага на инвестиции в децата, инфраструктурата и чистотата през 2026 г.

Община Пазарджик проведе публично обсъждане на бюджета за 2026 г. Въпреки, че бюджетът ще бъде гласуван през септември и формално ще действа около три месеца, това няма да попречи на реализацията на важни проекти. Част от дейностите вече са подготвени и стартирани, за да не се губи време, коментира кметът на Община Пазарджик Петър Куленски.

Сред основните акценти са инвестициите в образователната инфраструктура. В капиталовата програма са предвидени средства за доизграждане на физкултурни салони в ОУ „Отец Паисий" в Говедаре, НУ „Васил Левски" и НУ „Васил Друмев", както и за довършване и оборудване на салона в СУ „Д-р Петър Берон". Предвидено е и довършването, обзавеждането и въвеждането в експлоатация на нов корпус за две групи към детска градина „Снежанка" в село Главиница.

Общината ще продължи да подкрепя и талантливите деца и младите хора чрез проекта „Талантливо поколение", който е включен в бюджетните разчети за годината.

Сериозен акцент е поставен и върху инфраструктурата. Заложени са средства за основни ремонти на бул. „Княгиня Мария Луиза", ул. „Витоша", ул. „Княз Борис I", ул. „Стефан Захариев" и ул. „Верила". Предвидени са още инвестиции в детски площадки, паркове и обществени пространства както в Пазарджик, така и в населените места на общината.

Сред приоритетите остава и чистотата. През 2026 година Общината планира да увеличи собствения си капацитет за предоставяне и контрол на услугата чрез закупуване на специализирана техника, автомобили, машини и нови съдове за отпадъци.

Продължава и подкрепата за социалните услуги и хората, които разчитат на тях. Предвидени са средства за подобряване на материалната база и надграждане на предоставяната грижа. Общината ще продължи и дофинансирането на Детската млечна кухня в подкрепа на семействата с малки деца.

Културата и спортът също са сред приоритетите. В бюджетната рамка са включени средства за консервация, реставрация и преустройство на „Генова къща", ремонти в Регионалния исторически музей и Етнографския музей, както и основен ремонт на спортната площадка на ул. „Ангел Кънчев". Предвидено е изграждането и обновяването на допълнителни спортни пространства.

Куленски подчертава, че развитието на Пазарджик няма да разчита единствено на собствените приходи на Общината. Сред основните цели остава активното привличане на европейско и друго външно финансиране. Като примери са посочени санирането на 13 жилищни сгради, закупуването на електробуси, ремонтите на старческите домове и подмяната на старите отоплителни уреди с климатици и термопомпи.

„Имаме още много работа. Има улици, които чакат ремонт. Има квартали и населени места, в които средата трябва да стане по-добра. Има проблеми, които не сме решили. Но имаме ясна посока", заявява кметът.

След публичното обсъждане предстои проектобюджетът да бъде разгледан и гласуван от Общинския съвет. По думите на Куленски същинското предизвикателство ще бъде заложените в бюджета средства да се превърнат в реално изпълнени проекти.