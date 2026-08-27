Закон задължава на 1/3 от шефските позиции в публичните дружества да са назначени жени

В България е прието бинарното разбиране на пола жени - мъже, това е заложено в конституцията, такъв въпрос не стои и не е на вниманието на предлагания законопроект, настоя социалната зам.-министърка Надя Клисурска при провокации от "Възраждане"

33% от всички директорски позиции в публичните дружества (регистрираните на фондовата борса - б.р.) трябва да бъдат заемани от жени.

Това е разписано в приетите на първо четене днес промени в Закона за равнопоставеност между жените и мъжете. Около 30 дружества попадат в обхвата на измененията, стана ясно по време на дебата. Предложеният проект въвежда директива чрез промени в още 2 закона - този за защита от дискриминацията, както и текстовете за публичното предлагане на ценни книжа.

Според вносителите от Министерския съвет изменението няма да доведе до никакви финансови или административни затруднения, няма да има и нов регистрационен режим. А измененията са провокирани и от европейското законодателство, с което България трябва да се съобрази - директива на ЕС от 2022 г.

Гласуването мина със 162 гласа "за", 10 против (8 от "Възраждане" и по един от ПБ и ГЕРБ), както и един въздържал се от ГЕРБ.

Социалната зам.-министърка Надя Клисурска представи мотивите за измененията и подчерта, че се цели подобряване на равнопоставеността и балансирането на процеса по вземане на решения.

Текстовете реално трябваше да бъдат приети още преди 2 години, но това така и не се случи, а страната ни бе заплашена от санкции, ако не транспонира европейската директива за равенство.

При подаването на декларации за корпоративно управление публичните дружества ще предоставят информация за броя на жените и мъжете в състава на своите управителни органи. Комисията за финансов надзор (КФН) ще публикува на сайта си списък с компаниите, които отговарят на заложената в закона цел.

До 30 юни 2027 г. КФН трябва да изготви и публикува списък за публичните дружества, които са постигнали определената цел и са дали 1/3 от шефските позиции на жени. Тези, които не са спазили изискването, ще бъдат санкционирани.

Министърът на труда и социалната политика е "орган за насърчаване, анализ, мониторинг и оказване на подкрепа във връзка с баланса между половете в управителните органи на публичните дружества".

Милена Недева от "Прогресивна България" напомни, че Закон за равнопоставеността у нас има от 2016 г. и повтори голяма част от мотивите на управляващите за приемането на измененията. И реши да даде примери в съотношението жени-мъже в парламента. В 51-ото НС дамите били 19,6%, а в настоящото 52-ро жените са 23,8%. Тук дамите са повече, най-много дами има в групата на ПБ - 26%, изтъкна депутатката. Положителен пример в публичните дружества ще въздейства на обществените нагласи, настоя Недева.

Георги Георгиев от "Възраждане" обяви, че се продължава тенденцията да се приемат "глупави директиви писани в ЕС". Съпартиецът му Димо Дренчев се възмути, че сега директори няма да се избират по качества и професионализъм, а на база на пола им. Лицемерно е ако казваме, че мъжете и жените са равни, а започваме от директорските длъжности и даде идея да се въведат квоти и в други професии, включително и учителската, която е изключително феминизирана. Попита и Клисурска колко пола има в ЕС и няма ли да се наложи законът да се променя всеки път с появата на нов пол. Хората на Костадинов заподозряха, че така само ще се назначават любовници, съпруги и дъщери в управленските бордове. А Георгиев продължи да нарича директивата "малоумна".

Милен Трифонов от ПБ настоя, че просто се транспонира директива. Разбирам, че искате да излезем от ЕС, ние смятаме, че пътят на България е в Европа, настоя депутатът от мнозинството в отговор на критиките от "Възраждане". Съпартийката му Недева пък обори твърденията за дискриминация и подчерта, че ще се избира по-слабият пол, ако кандидатите за управленската позиция са се представили еднакво.

Костадин Костадинов пък видя нарушение на конституцията и също нарече текстовете малоумни.

Зам.-министърката Клисурска настоя, че е важно законопроектът да бъде подкрепен от депутатите. "В никакъв случай не смятам, че тонът в залата ще повлияе на фактите. Ако отворите и прочетете, и познавате българското законодателство, такова каквото действа и в момента, ще видим че в Закона за защита от дискриминация вече се въвеждат изисквания, свързани с това, че ако кандидатите за заемането на длъжности в администрацията на държавни и местни органи са равностойни, назначава се кандидатът от по-слабо представения пол. Действаща разпоредба", натърти тя.

"Всички, които сте народни представители, знаете, че в България е прието бинарното разбиране на пола - жени-мъже, това е заложено и в конституцията, такъв въпрос не стои и не е на вниманието на предлагания законопроект", настоя социалната зам.-министърка.

Мария Тодорова от ПБ настоя, че законопроектът касае "не повече от 25 дружества" и ще се предпочитат дами само, когато има равнопоставено представяне на кандидатите за управленска длъжност.