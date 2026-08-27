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Откриха металдетектор и монети у иманяр от Асеновград

Ваня Драганова

[email protected]

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Металотърсач СНИМКА: МВР

Уредът не бил регистриран в Министерството на културата, каквото е изискването 

Иманяр от Асеновград беше наказан с пробация, след като в дома му бяха открити металдетектор и 49 монети. Притежаването на металотърсач не е забранено, но уредът трябва да е регистриран в Министерството на културата, а при обиска на 18 март т. г.  е установено, че това не е направено.

Монетите пък не са ценни - общата им стойност е изчислена на 23,5 евро. Те са бронзови и месингови, най-скъпата е от времето на римския император Констанс (337-350 г.), но и тя струва едва 5 евро.

Мъжът е признал вината си и договорил пробация със срок от 10 месеца.

Споразумението вече е одобрено от Окръжния съд в Пловдив.                                                                                                                                                                                                                     

Металотърсач СНИМКА: МВР

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