Втора жертва взе морето край Созопол за два дни

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Морето край Созопол взе втора жертва само за 48 часа, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас.

Сигнал за давещ се мъж е подаден вчера около 18.35 ч. в районното управление в Созопол. Той се намирал във водата пред скалите в близост до художествената галерия в Стария град.

Тялото му е извадено от спасителен катер на „Морска администрация", който е акостирал на кея на пристанище „Марина порт". Установено е, че загиналият е 44-годишен мъж от града.

Тялото е транспортирано за аутопсия в отделение „Съдебна медицина" към УМБАЛ-Бургас.

Работата по случая продължава от служители на Районното управление в Созопол.

Само два дни по-рано морето взе живота и на 7-годишно момченце от Свищов. Детето изчезна във водите на плаж „Харманите", след като около 19 часа било повлечено от течението в района на спасителен пост №3. То било заедно с баща си, който е бил изваден от спасителите.

Издирването на детето продължи почти денонощие. В операцията се включиха екипи на „Гранична полиция" и водолази, във въздуха беше вдигнат и дрон, а във водата влязоха джетове.

Вчера тялото на 7-годишното момче беше открито в южния край на плаж „Харманите" – между втори и трети спасителен пост.