Полицията в Плевен ударно проверява за непълнолетни в заведения след вечерния час

Полицията в Плевен ще извършва проверки около и в питейните и увеселителни заведения. Основният фокус ще е опазването на обществения ред и стриктно спазване на Закона за закрила на детето, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Плевен.

Проверките ще се извършват на 28 и 29 август, уточнява БТА. Целта им е превенция срещу употреба на алкохол, наркотици и райски газ от подрастващите, както и гарантиране на сигурността.

Полицейските действия са насочени и към спазването на вечерния час за деца под 18 години и присъствието им в заведения без пълнолетен придружител. При установяване на деца без придружител или в нарушение на закона, те ще бъдат извеждани и предавани на техните родители, на които ще се търси административно-наказателна отговорност, допълниха от полицията в Плевен.

В съобщението пише още, че за всеки регистриран случай ще бъдат уведомявани Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при Община Плевен, както и отдел „Закрила на детето“ при Агенция „Социално подпомагане“.

Преди ден в Плевенско се състоя друга полицейска акция. Тя бе насочена към повишаване на пътната безопасност и спазването на правилата за движение по пътищата. Проверени са 76 моторни превозни средства, установени са нарушения, за които са предприети административни мерки.