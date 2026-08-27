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Хванаха 7-годишен да кара незаконно АТВ в Стражишко

Дима Максимова

[email protected]

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АТВ (Снимката е илюстративна)

Полицаите в Стражица засякоха малолетно дете да бръмчи с нерегистрирано АТВ  в близко село.

Във вторник сутринта в с. Асеново е извършена проверка на АТВ без поставена регистрационна табела, управлявано от 7-годишно момче от същото село. Установено е, че превозното средство не е регистрирано по установения ред, а водачът не притежава необходимото свидетелство за управлението му.

Материалите по случая ще бъдат докладвани в прокуратурата за търсене на отговорност от родителите на момчето.

Миналото лято дете на същата възраст пострада тежко при инцидента с АТВ в еленското село Марян. 7-годишното момче беше прието в болница с черепно-мозъчна травма и опасност за живота. Бащата на детето (40-годишен мъж от град Елена) му бе предоставил машината, за да я управлява на поляна в близост до дома им. Момчето загубило контрол над превозното средство, което се е преобърнало. При падането детето е ударило главата си, тъй като е било без предпазна каска.

На превозното средство е имало и друг пътник – 5-годишното братче на момчето, което за щастие е останало невредимо.

АТВ (Снимката е илюстративна)

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