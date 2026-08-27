Президентството: Поздравът от Йотова до Зеленски е изпратен на български език

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Поздравителният адрес от президентката Илияна Йотова до украинския президент Володимир Зеленски е изпратен в оригинал на български език, каквато е официалната протоколна практика.

Това уточниха от президентството, след като в четвъртък украинският президент публикува писмото на украински и благодари на Йотова за подкрепата. Поздравът е по повод националния празник на Украйна.

"Благодаря Ви, Илияна Йотова, за това, че стоите до нашия народ и за Вашите сърдечни пожелания за 35-ата годишнина от възстановяването на независимостта на Украйна. Нашите две страни имат да постигнат още много благодарение на задълбочаването на двустранните взаимоотношения в редица области", написа Зеленски.

Ето какво съобщиха още от президентството:

Съгласно установения дипломатически протокол неофициален превод на документа на езика на държавата на акредитация се извършва от посолството на Република България и се предоставя на съответния адресат.

В конкретния случай президентът на Република България е спазила стриктно установените правила на дипломатическия протокол. Абсолютно недопустими са всякакви спекулации относно езика на изпратения поздравителен адрес, както и относно неговото значение. Утвърдена дипломатическа практика е изпращането на поздравителни адреси от държавни глави по повод национални празници като израз на уважение към народа на съответната държава, особено когато в нея има голяма българска общност.