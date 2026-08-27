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10 денонощия арест и 120 ч. труд за хулиган на 19 г., сипал обиди и заплахи пред бакалия

Дима Максимова

[email protected]

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Наказание задържане в структурите на МВР за 10 денонощия и 120 часа общественополезен труд за срок от една година е наложил Районният съд в Горна Оряховица на 19-годишен местен жител за дребно хулиганство, съобщи полицията.

В понеделник около 21,30 ч. пред магазин за хранителни стоки в железничарския град той е отправил обидни думи и заплахи спрямо свой съгражданин. С действията си е нарушил обществения ред и е предизвикал възмущението на гражданите.

След намесата на полицията му е съставен акт по Указа за борба с дребното хулиганство, а съдът е определил сурово наказание.

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