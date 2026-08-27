Лекари се борят за живота на 17-годишен моторист в Пазарджик, търсят кръв

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Лекарите от Отделението по реанимация и интензивно лечение на МБАЛ-Пазарджик се борят за живота на 17-годишен моторист, пострадал при катастрофа.

Момчето е прието в тежко общо състояние след падане от мотор. Постъпва в Спешно отделение с травми на главата, гръдния кош и корема, с наранявания по ръцете и крайниците и загуба на голямо количество кръв.

Претърпял е няколко оперативни интервенции и са му прелети 5 сака кръв. Момчето се нуждае от големи количества кръв, а пред него предстоят още операции.

Отделението по трансфузионна хематология на МБАЛ-Пазарджик отправя спешен апел за кръводаряване за 17-годишното момче.

Няма значение каква е кръвната група на дарителя – всеки, който има възможност и желание да помогне, може да дари кръв. В Кръвна банка на МБАЛ-Пазарджик кръводарители се приемат от 7:30 до 13:00 ч.

Всяко даряване може да помогне на едно младо момче да продължи да се бори за живота си. Нека му дадем шанс. Нека помогнем заедно, призовават лекарите.