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Радев: Вече няма недосегаеми - показа го акцията в мафиотското свърталище в Драгалевци

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Премиерът Румен Радев Снимка: Велислав Николов

Бюджет 2027 ще бъде приет навреме, новата финансова рамка ще бъде реалистична и ще гарантира стабилността. България се завръща към нормалния политически цикъл след години нестабилност. Вече няма недосегаеми и акцията на службите и МВР в мафиотското свърталище в Драгалевци показа, че това е само началото на процеса на утвърждаване на закона.

Това каза премиерът Румен Радев в началото на днешното заседание на Министерския съвет.

Това лято министрите не почивахме, а ваканцията на Народното събрание приключи. Започна новият парламентарен сезон и искам да призова депутатите да се настроят за усилена работа - наред са правосъдната реформа и оптимизацията на администрацията. Чака ни бюджет 2027 г. и редица заявени в нашата програма реформи, каза още премиерът Радев.

Той разказа, че на правителствените заседания все повече се говори за икономика, инвестиции и растеж, но най-важната инвестиция в бъдещето е образованието. Въпреки по-високото финансиране последният тест PISA показа, че сме на последно място в Европейския съюз по математика и четене и сред най-слабите по науки.

"Това означава едно - утре, когато тези деца се влеят в пазара на труда, ние ще бъдем на дъното по конкурентоспособност, производителност и иновации, а това означава на дъното по стандарт и качество на живот. На миналото заседание на Министерския съвет повдигнахме този въпрос, защото има и нещо не по-малко важно от придобиването на знания, а това е възпитанието, от което училището абдикира през годините. Затова обсъдихме можем ли да сменим изчерпания вече модел "парите следват ученика" с друг модел, в чийто център да не бъдат количеството ученици и тяхното избутване някак до 12 клас, а качеството и изграждане на личности", продължи той.

На днешното заседание правителството ще обсъди и възможностите за допълнителна финансова помощ на най-тежко пострадалите от наводненията през седмицата.

Днес министрите ще обсъдят отпускането на допълнителна помощ за пострадалите от наводненията през последните дни.
Днес министрите ще обсъдят отпускането на допълнителна помощ за пострадалите от наводненията през последните дни. Снимка: Велислав Николов

Премиерът Румен Радев
Днес министрите ще обсъдят отпускането на допълнителна помощ за пострадалите от наводненията през последните дни.

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