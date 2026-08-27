ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Защо Вежди Рашидов си прибра три скулптури, дарил ...

Времето София 26° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23458032 www.24chasa.bg

Полицията във Велико Търново хвана дилъри на наркотици

1040
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Снимка: Pixabay

Служители на полицията във Велико Търново установиха и иззеха вещества и предмети, имащи отношение към производството и продажбата на наркотици, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в областния град.

В сряда около обяд при извършена проверка на жилище във Велико Търново, обитавано от двама мъже на 29 и 38 години, 29-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа и е образувано досъдебно производство.

Същата вечер в централната част на Велико Търново е извършена проверка на двама души, в единия от които – 22-годишен от Горна Оряховица, са намерени и иззети две пакетчета. Те съдържали бяло кристалообразно вещество, за което има данни, че е метаамфетамин.

БТА припомня, че на 18 август полицейски служители иззеха 880 грама канабис от имот на латвийска гражданка в село Иванча и 20 килограма тютюн от криминално проявен в Лясковец.

Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

България днес

Последно от

MenTrend

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание