Полицията във Велико Търново хвана дилъри на наркотици

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Служители на полицията във Велико Търново установиха и иззеха вещества и предмети, имащи отношение към производството и продажбата на наркотици, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в областния град.

В сряда около обяд при извършена проверка на жилище във Велико Търново, обитавано от двама мъже на 29 и 38 години, 29-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа и е образувано досъдебно производство.

Същата вечер в централната част на Велико Търново е извършена проверка на двама души, в единия от които – 22-годишен от Горна Оряховица, са намерени и иззети две пакетчета. Те съдържали бяло кристалообразно вещество, за което има данни, че е метаамфетамин.

БТА припомня, че на 18 август полицейски служители иззеха 880 грама канабис от имот на латвийска гражданка в село Иванча и 20 килограма тютюн от криминално проявен в Лясковец.