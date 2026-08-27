Местният парламент в Търговище прие бюджета за 2026 г., само един съветник се въздържа

Общинският съвет в Търговище прие бюджета на общината за 2026 г. с 25 гласа „за", 0 „против" и 1 „въздържал се", съобщават от пресцентъра на общината.

Бюджетът за годината възлиза на 63,5 млн. евро. Капиталовата програма е за 61,3 млн. евро. Над половината от тези средства, или близо 33 млн. евро, са защитени от общината по програми на Европейския съюз.

"Бюджетът се приема късно, през август. В него трябваше да включим всички проекти по Плана за възстановяване и устойчивост, проектите в процес на работа и тези, които ще бъдат завършени през 2026 г. Залагаме и повече средства за проектиране на обекти, които да можем да изпълним впоследствие. Надявам се, че заедно с всички общински съветници ще можем да направим и приемем един добър бюджет и за следващата година, за да продължим да развиваме Търговище", каза кметът д-р Дарин Димитров по време на заседанието.

Събираемостта на всички данъци и такси до момента върви по план, отбеляза кметът. Той поясни, че спрямо миналата година има известен спад в данъка за придобиване на имущество, което се отдава на бума в продажбите на имоти в края на миналата година и спада им през тази.

За обекти в селата са предвидени общо 10,54 млн. евро. Те са за ремонти на улици, общински пътища, изграждане на ВиК инфраструктура и други.

61 300 евро са заделени за подпомагане на дейността на спортните клубове.

С над 37 000 евро ще бъде дофинансиран Регионалният исторически музей. Средствата могат да бъдат използвани за откупки на експонати, рекламно-издателски и ремонтни дейности.

По над 15 000 евро ще бъдат предоставени за сценична дейност на държавните драматичен и куклен театър в Търговище.

Близо 18 000 евро са определени за финансово подпомагане на деца с изявени дарби.

Същата сума е заделена и за подпомагане на лица с репродуктивни проблеми.

По 0,51 евро са определени за дофинансиране на един храноден в детската млечна кухня. Така родителите ще заплащат по 0,72 евро на ден, вместо пълната стойност на купона от 1,23 евро.