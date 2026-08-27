Митничари задържаха 5483 контрабандни и „маркови“ стоки в контейнер от Китай във Варна

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Митническите служители във Варна задържаха общо 5483 контрабандни и „маркови" артикули при проверка на контейнер със стоки от Китай, предназначени за внос в България.

Контейнерът е пристигнал по море, като според представените документи е превозвал групажни стоки от Китай. След извършен анализ на риска той е селектиран за щателна проверка от служители на отдел „Митническо разузнаване и разследване".

При инспекцията са открити 5333 недекларирани стоки за бита. Сред тях са тенджери, тигани, легла за домашни любимци и автомобилни стелки, информират от Агенция "Митници".

Освен недекларираните артикули митническите служители са установили и 150 декларирани калъфа за волани, върху които са изобразени знаци на защитена световноизвестна търговска марка.

Недекларираните стоки са задържани, като предстои по случая да бъде образувано административнонаказателно производство. Иззети са и артикулите, за които има съмнения за нарушение на права върху интелектуалната собственост. Притежателят на съответната търговска марка ще бъде уведомен.