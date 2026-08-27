ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Защо Вежди Рашидов си прибра три скулптури, дарил ...

Времето София 26° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23458190 www.24chasa.bg

Митничари задържаха 5483 контрабандни и „маркови“ стоки в контейнер от Китай във Варна

700
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Задържаха над 5000 контрабандни и „маркови“ стоки в контейнер от Китай във Варна СНИМКА: Агенция "Митници" (снимката е илюстративна)

Митническите служители във Варна задържаха общо 5483 контрабандни и „маркови" артикули при проверка на контейнер със стоки от Китай, предназначени за внос в България.

Контейнерът е пристигнал по море, като според представените документи е превозвал групажни стоки от Китай. След извършен анализ на риска той е селектиран за щателна проверка от служители на отдел „Митническо разузнаване и разследване".

При инспекцията са открити 5333 недекларирани стоки за бита. Сред тях са тенджери, тигани, легла за домашни любимци и автомобилни стелки, информират от Агенция "Митници". 

Освен недекларираните артикули митническите служители са установили и 150 декларирани калъфа за волани, върху които са изобразени знаци на защитена световноизвестна търговска марка.

Недекларираните стоки са задържани, като предстои по случая да бъде образувано административнонаказателно производство. Иззети са и артикулите, за които има съмнения за нарушение на права върху интелектуалната собственост. Притежателят на съответната търговска марка ще бъде уведомен.

Задържаха над 5000 контрабандни и „маркови“ стоки в контейнер от Китай във Варна СНИМКА: Агенция "Митници" (снимката е илюстративна)

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

България днес

Последно от

MenTrend

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание