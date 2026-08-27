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90 000 евро кръвнина поискаха близките на строител, убит на автогара в Пловдив

Никола Михайлов

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Марин Караджов е обвинен в убийство на автогара "Юг" в Пловдив. Снимка: Никола Михайлов

Според защитата на обвинения жертвата инициирала конфликта

Три граждански иска на обща стойност 90 000 евро предявиха близките на убития в Пловдив 52-годишен Стефан Минков. Окръжният съд ги прие и те ще бъдат разгледани съвместено с делото за убийството, в което е обвинен осъжданият пловдивчанин Марин Караджов.

Убийството стана вечерта на 19 септември м.г. Минков чакал автобуса за Бурса на автогара "Юг" в Пловдив, когато срещнал Караджов. Той бил със свой приятел, с когото често просели в района, а щом не получели пари, ставали агресивни.

Според обвинението Стефан ги видял край оградата и ги питал защо го били обрали по-рано през деня. Марин се ядосал, взел дървен кол и го нападнал. Двамата се гонели из автогарата, обиждали се взаимно, но криминално проявеният пловдивчанин успял да докопа опонента си и му нанесъл 5 удара, един от които в главата, като дървеният кол се счупил от него.

Съдебномедицинска експертиза установила тежка черепно-мозъчна травма, което довела до смъртта на Стефан Минков на 22 септември.

Защитата на подсъдимия поиска делото да бъде върнато на прокуратурата заради грешки, тъй като в обвинителния акт не било отразено, че всъщност жертвата инициирала конфликта. Съдия Теофана Спасова обаче не се съгласи и делото ще продължи на 12 октомври с разпит на свидетели.

Марин Караджов е обвинен в убийство на автогара "Юг" в Пловдив.

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