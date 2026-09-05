Община Кричим благоустрои пл. “Демокрация” на пътя за Девин и на мястото на терен с неработещ от години фонтан вече има нов парк, а в съседство са обособени паркоместа с озеленена настилка.

“Нямаше капково напояване, растителността беше изсъхнала, осветление липсваше, трудно поддържахме това място. Запазихме дърветата и обогатихме пространството с много нова зеленина, изградихме поливна система и алеи, кътове за отдих и пейки,за да стане едно приятно място за разходки и отмора”, обяснява кметът на Кричим Атанас Калчев.

Облагородяването струва 275 595 евро, осигурени чрез споразумение между общината и регионалното министерство по инвестиционната програма. Паркът и паркингът са готови изцяло, предстои оформянето на документацията възможност за възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества на пътната настилка и тротоарите с оглед осигуряване условия за безопасност на движението,- комфорт на пътуващите и добро отводняване”, казва още Атанас Калчев.

Новият парк на пл. “Демокрация” е приятно място за разходки и отмора.

В съседство е изграден паркинг с озеленена настилка. СНИМКИ: ОБЩИНА КРИЧИМ

Улици с безопасна настилка

С 1 144 789 евро от Програмата за развитие на селските райони вече са основно ремонтирани 6 улици с обща дължина 1170 м, прилежащите им тротоари и бордюри.

Изградени са и 2 нови пътни отсечки с обща дължина 315,80 м в източната и централната част на града.

„ Това възможност за възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества на пътната настилка и тротоарите с оглед осигуряване условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите

и добро отводняване”, казва още Атанас Калчев.

Пътни отсечки и със свои пари

Община Кричим работи по обновяването на пътна инфраструктура не само със средства от национални и европейски програми, а и с пари от своя бюджет. С местно финансиране ще бъде изграден нов участък от ул. “Крали Марко”, който ще струва 141 302 евро. Проектът включва настилка, изпълнена с пътни ивици и отводняване, тротоари със специални плочи и монтиране на улично осветление. Фактическото изпълнение на ремонтните дейности е към своя край и предстои пускането на обекта в експлоатация.

В бюджета на община Кричим за 2026 г. е предвидено със собствени средства в размер на 72 549 евро да се доизгради и ул. “Лиляна Димитрова”. Осъществяването на този проект е съобразено с новата регулация и кадастър, като се предвижда уличното платно да бъде разширено и след това ограничено от нови бетонни бордюри. Ще има и хоризонтална и вертикална сигнализация за организацията на движението - маркировка и пътни знаци.

“Състоянието на пътната инфраструктура е значително подобрено, но продължаваме да подготвяме нови и нови проекти за улични ремонти и да кандидатстваме за финансиране, това е процес, който не трябва да спира”, категоричен е кметът на община Кричим. Кметът Атанас Калчев за въвеждането им в експлоатация.