Спряха тока на пет постройки в Баба Алино

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Електроразпределителното дружество е преустановило електрозахранването към пет постройки в местност Баба Алино във Варна. Действията са извършени в изпълнение на заповед на кмета на Община Варна, съобщават от пресцентъра на дружеството.

Проверка по-рано този месец е установила, че петте сгради нямат собствени партиди и средства за търговско измерване. Те са получавали електроенергия чрез електрическа мрежа, изградена след средството за търговско измерване на съседен основен обект, чиято партида е на името на „Форест клуб Варна" ООД.

От електроразпределителното дружество уточняват, че прекъсването засяга единствено петте обекта, посочени в заповедта.

Електрозахранването на основния обект на „Форест клуб Варна" ООД, както и на други обекти извън обхвата на заповедта, не е прекъснато.

Още в началото на миналата седмица са издадени задължителни предписания за преустановяване на захранването към посочените постройки, но те не са били изпълнени.

Впоследствие клиентът е подал възражения и жалби, но от дружеството посочват, че те не променят задължението му да предприеме действията, за които има приложимо законово основание и актове на компетентните органи, освен ако компетентен орган не постанови друго.

От дружеството заявяват, че като оператор на електроразпределителната мрежа изпълнява задълженията си в рамките на предоставените му от закона правомощия и предприема необходимите действия при наличие на съответните основания.

Случаят е част от продължаващите действия на институциите по незаконното строителство в местност Баба Алино.