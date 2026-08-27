Русе отбелязва 141 години от Съединението с тържествена церемония

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С тържествена церемония Русе ще отбележи 141 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия. Честването ще се състои на 6 септември от 11:30 часа пред Паметника на загиналите в Сръбско-българската война на пл. „Княз Ал. Батенберг".

Церемонията се организира от Община Русе и ще започне с отдаване на почит към героите, дали живота си за обединението и защитата на Отечеството. Почетен караул от военнослужещи от Военно формирование 32420 – Русе ще участва в тържествения ритуал.

Свещеници от Русенската Света Митрополия ще отслужат благодарствен молебен в памет на героите, чието дело остава сред най-значимите страници в българската история.

В празничната програма ще се включат Христо Костов и талантите от Детска вокална група „Слънце" с художествен ръководител д-р Наталия Константинова при Общинския детски център за култура и изкуство.

Водещ на церемонията ще бъде Ивелин Пъшев.

В рамките на официалния ритуал ще бъдат поднесени венци и цветя пред Паметника на загиналите в Сръбско-българската война. Желаещите да се включат в официалния ред за поднасяне на венци могат да заявят участието си до 5 септември на имейл [email protected] .

Община Русе кани гражданите и гостите на града да се присъединят към честването и заедно да почетат историческото дело на Съединението – символ на националното единство, воля и стремеж към свободна и обединена България.