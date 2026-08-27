Задържаха за 72 часа пияния, карал по джанти в София

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Задържаха за 72 часа пияния шофьор, карал по джанти в София. Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 47-годишният мъж.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 25.08.2026 г. около 20,00 часа, обвиняемият С.К. шофирал лек автомобил марка „Алфа Ромео" по бул. „Братя Бъкстон" в гр. София с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 хиляда, а именно 2.79 на хиляда, доказано с химическо изследване. Обвиняемият е управлявал лекия автомобил по джанти без гуми, когато бил спрян от полицейските служители.

По случая се води досъдебно производство за престъпление по член, предвиждащ наказание „лишаване от свобода".

С.К. е осъждан в миналото за идентично престъпление, но е реабилитиран.

Предвид високата обществена опасност на деянието обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Шофьорската му книжка е отнета. Лекият автомобил не е собственост на водача. В случай, че бъде признат за виновен по повдигнатото му обвинение той следва да заплати паричната равностойност на автомобила в полза на държавата.

Престои наблюдаващ прокурор да внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража" спрямо С.К.

Колата е била в непригодно състояние, каза по-рано Александра Стефанова от Софийската районна прокуратира. Предната и задната броня били със значителни наранявания. Освен това липсвали 2 гуми. Дали лицето е осъзнавало, че кара без двете гуми или заради алкохола не е осъзнал това, са все обстоятелства, които завишават опасността на деянието, посочи Стефанова.