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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23461427 www.24chasa.bg

Военни машини в небето стреснаха жителите на два града у нас

Тони Щилиянова

[email protected]

Дима Максимова

[email protected]

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КАДЪР: Фейсбук/Летище Горна Оряховица Gorna Oryahovitsa Airport (GOZ, LBGO)

Американски транспортен хеликоптер на НАТО и военен самолет от САЩ притесниха жителите на Горна Оряховица и Бургас днес. 

Американският тежък транспортен хеликоптер в небето над Горна Оряховица привлякъл вниманието на жителите на региона с поредица от маневри и кацания на местното международно летище. В социалните мрежи дори се появиха снимки на военния хеликоптер и разяснения за вида на летателното средство, както, че България няма на въоръжение подобни машини.

КАДЪР: Фейсбук/Летище Горна Оряховица Gorna Oryahovitsa Airport (GOZ, LBGO)
КАДЪР: Фейсбук/Летище Горна Оряховица Gorna Oryahovitsa Airport (GOZ, LBGO)

От министерството на транспорта и съобщенията са потвърдили, че в последните дни на летище Горна Оряховица е кацал хеликоптер на НАТО, изпълняващ стандартен полет.

КАДЪР: Фейсбук/Летище Горна Оряховица Gorna Oryahovitsa Airport (GOZ, LBGO)
КАДЪР: Фейсбук/Летище Горна Оряховица Gorna Oryahovitsa Airport (GOZ, LBGO)

Приземяванията са били за зареждане с гориво, а полетите вече са приключили.

Присъствието на машината във въздушното пространство и на летището е изцяло в съответствие с действащите международни и международни авиационни правила, съобщи Нова.

Данните за конкретния модел и регистрация на военните летателни средства се обменят по линия на съюзническите структури и не се публикуват от гражданските авиационни власти. На летището не са извършвани дейности, различни от стандартните за подобен вид технически кацания.

На Летище Бургас днес следобед щатски военен самолет бе сниман от пътници. Той предизвика вълнение в социалните мрежи.

От пресцентъра на аеропорта реагираха светкавично, като обясниха, че става дума за техническо кацане с цел зареждане с гориво.

Самолетът е кацнал на Летище Бургас в 12:55 ч. и е излетял отново в 14:27 ч., напускайки страната.

"Техническото кацане, с цел зареждане на гориво, във всяко едно международно летище в страната е обичайна авиационна практика. Самолетът не е базиран на Летище Бургас и престоят му не е свързан с никаква извънредна ситуация, товарене, разтоварване или промяна в обичайната дейност на летището", каза пиарът на летищата във Варна и Бургас Цветомир Стефанов.

КАДЪР: Фейсбук/Летище Горна Оряховица Gorna Oryahovitsa Airport (GOZ, LBGO)
КАДЪР: Фейсбук/Летище Горна Оряховица Gorna Oryahovitsa Airport (GOZ, LBGO)
КАДЪР: Фейсбук/Летище Горна Оряховица Gorna Oryahovitsa Airport (GOZ, LBGO)

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