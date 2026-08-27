Ще можем да тестваме гласуването на машина с мобилно приложение

Не очакваме да има проблеми с хартията за машините, заяви шефът на ЦИК Георги Хорозов

Машините за гласуване ще бъдат достъпни за гражданите още преди изборния ден. Добавяме симулатор на машинното гласува в мобилното приложение на Централната избирателна комисия.

Това съобщи министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев след първата си официална среща със състава на ЦИК като координатор за предстоящия през октомври президентски вот.

Въпросното приложение се казва еПротокол и бе разработено преди парламентарните избори през април за членовете на секционните избирателни комисии - за да могат да тренират попълване на секционните протоколи, в които се вписва броят на преброените бюлетини за всяка партия/ кандидат. Идеята на предишния състав на ЦИК бе с приложението да се намалят грешките при отчитането на бюлетините.

Идеята на правителството и ЦИК сега е то да бъде обновено и вече да разполага с 2 функционалности - както досега за членовете на секционните комисии, а вече и за всички граждани чрез симулатора на гласуването с машина.

Така всеки ще може от вкъщи да изпробва как се гласува на машина преди президентския вот на 25 октомври. Министър Василев обясни, че планът е по този начин машините да бъдат достъпни за всички много преди изборите, за да може всеки от първо лице да тества процеса.

"Искаме той да бъде максимално честен, отворен и прозрачен - от кеширането на кода на машините до въвеждането на резултатите след вота", заяви министърът на иновациите.

"Основната ни цел е всеки глас да бъде отчетен правилно и да изберем достойни президент и вицепрезидент", категоричен бе той.

Шефът на ЦИК Георги Хорозов заяви, че не очаква да има проблеми с хартията, която се ползва за машинната бюлетина. Преди редовно се получаваха дефекти - тя блокираше в принтера на устройството или излизаше без разпечатан вот.

"Взели сме мерки хартията да отговаря на всички изисквания. Съвсем скоро ще обявим обществена поръчка за нея. И да напомня, че вчера обявихме поръчка за ремонт и поддръжка на машините, за да имаме възможност това да се направи предварително и до изборите всички машини да съответстват изцяло на всички законови изисквания", допълни той.

Над 9 млн. евро ще даде държавата за ремонт и поддръжка на машините за гласуване преди президентските избори на 25 октомври.

На заседанието си в сряда ЦИК прие решение за обявяване на обществената поръчка за техническото обслужване и транспорта на машините. Общата ѝ стойност е 10 283 088,84 евро.

По-рано днес Министерският съвет прие план-сметката за провеждането на вота - близо 117 млн. евро. По време на изявлението след срещата в ЦИК, министърът на иновациите обяви, че финансовото министерство има готовност да отпусне и още средства, стига да има нужда.

А шефът на ЦИК обясни, че приетите от МС средства може и да не бъдат изразходвани в цялост, но подчерта, че заради изискванията за изцяло машинно гласуване, както и отпадането на ограничението на секциите извън Европейския съюз (за където също ще трябват машини и съответно допълнително транспортни разходи за пренасянето им до там - б.р.), ще има повече разходи.