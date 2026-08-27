Жители на Forest Club: Разпореждането е за пет къщи, но токът е спрян на десетки хора

Обитателите на жилищен комплекс Forest Club във Варна настояват институциите да дадат обяснение защо прекъсването на електрозахранването, разпоредено за пет конкретни постройки, е засегнало и други домакинства в комплекса. Те изпратиха писмо, с което призовават медиите да се запознаят на място със случая и с документите по него.

„Около 30 абонати/жители на жилищен комплекс Forest Club останаха без електричество. Без предупреждение. В тези домове постоянно живеят семейства, растат деца, има и възрастни хора", се посочва в писмото на живеещите.

Хората подчертават, че за тях случващото се не е политически спор или административна процедура, а проблем, който пряко засяга домовете и ежедневието им. Така те са останали без възможност нормално да използват жилищата си, въпреки че плащат сметките си за комунални услуги.

Най-същественият им въпрос е свързан с обхвата на прекъсването. По думите им разпореждането е за пет къщи, но на практика без електричество са останали значително повече хора – около 30 абонати, като общият брой на засегнатите жители е около 40.

Жителите настояват журналисти да посетят комплекса и да се запознаят както с документите, така и със семействата, които твърдят, че са засегнати от действията.

„Призоваваме журналистите да дойдат във Forest Club още сега, да видят с очите си какво се случва, да разговарят със семействата, останали без електричество, да се запознаят с документите и да помогнат да се изясни на какво основание се случва всичко това", пишат те.

Според тях предишен опит за прекъсване на електрозахранването е бил спрян по законов ред.

Жителите съобщават още, че вече са подали официално възражение до електроразпределителното дружество и жалба до прокуратурата, а предприемат и действия за сезиране на съда.

Те са готови да предоставят документите на медиите и да покажат на място засегнатите къщи.

„Не бива действия, които засягат десетки хора и техните деца, да се извършват без обяснение, публичност и спазване на надлежните законови процедури", заявяват жителите на Forest Club.



От енергодружеството уточниха за "24 часа", че те имат достъп до трафопоста, който захранва 5-те постройки, посочени в заповедта на кмета за изключване.

Ако някой друг абонат е закачен по някакъв начин към тези пет, това не е отговорност за дружеството, коментираха от пресцентъра.