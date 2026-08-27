Българката в Непал се спасила на косъм: Ще празнувам втори рожден ден, автобусът ни се преобърна

Евакуирали групата им с хеликоптер

Сузана Алексиева е българката, която е загубила паспорта си в Непал и за която се смяташе, че е сред изчезналите чужденци след наводненията в страната.

Тя разказа пред БНТ, че е била част от група от 8 души, тръгнала от Катманду за Кайлас. На 26 август сутринта близо до непалско-китайската граница малката местна река залива близкото село, което вече е заличено, автобусът им се преобръща и местните ги предупреждават да се спасяват.

Тя чува думите: "Слизайте от автобуса", само секунди преди огромната вълна да залее всичко. Били в него на опашката пред граничния пункт, който бе унищожен напълно.

"Изведнъж по въздуха като фойерверки започна нещо да хвърчи, сиво, нещо се усили, после започна цветът да става все по-тъмно, просто хвърчи нещо във въздуха, пада отнякъде, и местните, отвориха прозорците и казаха, че трябва да скачаме и после се отвори врата на автобуса и всички скочихме", казва нашенката.

Като по чудо хората от автобуса успяват да се скрият.

"Бяхме големи щастливци, че точно ние, където бяхме спрели в тази опашка и предния автобус, се намирахме до стълбище и това ни спаси, защото хукнахме по стълбището", разказва българката.

Цялата група от 13 човека се катери по планината нагоре, докато намери безопасно място. Впоследствие те са евакуирани с хеликоптер.

"Започнахме да гледаме надолу какво става, но нищо не се вижда, защото това е едно месиво от камъни, прах, вода и тази река излезе от бреговете си, имаше къщи, много близко до реката. Те просто бяха сринати, автобусът ни се преобърна, ще празнувам на 26-ти август втория си рожден ден", казва Алексиева.

Паспортът на Сузана изчезва на граничния пункт, а на сайта на туристическия борд на Непал се съобщава за един българин срез безследно изчезналите.

Посолството ни в Ню Делхи съобщи, че няма данни за други бедстващи българи.

По-рано днес от външно министерство съобщиха, че чрез посолствата на България в Пекин и в Делхи, са уведомени официално от китайските власти за изчезнал български гражданин заради наводненията в Тибет и Непал.

Тогава от актуализиран списък на туристическия борд на Непал от 27 август се разбра, че българин е в неизвестност след бедствието.

В документа бяха посочени общо 644 души от различни държави, които към 12:00 часа местно време все още се водеха в неизвестност. Сред тях бе и един български гражданин.

След това се оказа, че българка, на която е било оказано съдействие за издаване на временен паспорт е лицето, което е било в списъка с изчезнали чужденци.

Именно българката в Непал, която се свързала с дипломатическото ни представителство в Делхи заради изгубени лични документи, била обявената в неизвестност.

Бедствието бе предизвикано от срутване на ледник в Тибет, което в сряда причини катастрофални внезапни наводнения в пограничния район между Китай и Непал. Сред изчезналите има множество чуждестранни граждани, намирали се в района заради трекинг или поклонение до свещеното за индуистите място планината Кайлаш.

Броят на изчезналите се различава в отделните институции заради различия в начина и момента на събиране и проверка на данните, както и заради затруднената координация между екипите, които събират информацията, и тези, които участват в спасителните операции.

Според местни медии, позоваващи се на Националния център за извънредни операции, сред изчезналите са 113 непалски туристи, 85 военнослужещи и полицаи, както и 161 жители на окръг Расува и един човек от окръг Нувакот. По-късно в четвъртък Туристическият борд на Непал съобщи, че 517 чужденци са в неизвестност.

От изчезналите 179 души са граждани на Индия, като повечето от тях са били на поклонение към планината Кайлаш в Тибет. В списъка фигурират още 65 граждани на САЩ, 51 малайзийци, 53 украинци, 35 австралийци, 33 британци и 25 канадци. Украинското външно министерство уточни, че сред 53-те украинци, водени за изчезнали, са 46 туристи, с които непалските власти са изгубили контакт.

В неизвестност са и девет южнокорейски граждани, работещи по изграждането на водноелектрическа централа в Непал, осем сингапурци, осем германски туристи, осем руснаци, шестима южноафриканци и шестима туристи от Латвия. Японският премиер Санае Такаичи изрази тревога за петима японски граждани, за които местни медии съобщават, че са в неизвестност. Петима души от Нова Зеландия също се водят изчезнали.

Сред останалите са четирима французи, трима белгийци и трима испанци. По двама души са в неизвестност от Италия, Казахстан, Португалия, Ирландия и Нидерландия. Туристическият борд посочва още по един изчезнал гражданин на Беларус, Финландия, Унгария, Израел, Литва, Филипините, Швейцария, Сърбия и Швеция.

В Китай държавните медии съобщават за най-малко трима загинали и 558 души в неизвестност в окръг Гиронг, Тибет. Според китайската държавна телевизия CCTV 260 от изчезналите са чужденци. Китайското външно министерство съобщи и че близо 100 китайски граждани са в неизвестност на територията на Непал.

Експерти от Непал и САЩ смятат, че катастрофалното наводнение вероятно е предизвикано от откъсване на долната част на ледник, която се е срутила към дъното на долина, намираща се на стотици метри по-надолу. Първоначалните съобщения на непалските власти сочеха, че земетресение в района може да е причинило срутването на част от ледника и така да е предизвикало бедствието.

Според американската геоложка служба обаче земетресението, първоначално съобщено с магнитуд 4,4, всъщност е представлявало сеизмична енергия, генерирана от срутването на ледникови скали и лед.