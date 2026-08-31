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Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” advertorial icon

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На основание чл.146т, ал.1, т.2 във връзка с чл.146р, ал.1, т.1 от Закона за водите, обявява на обществеността за консултации и писмени становища проект на

АКТУАЛИЗИРАНА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ ЗА ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН

Документът е публикуван на 31 август 2026 г. на интернет страниците на Басейнова дирекция ИБР и на Министерство на околната среда и водите. Същият е разработен в рамките на Проект №BG16FFPR002-4.005-0002 „ПУРН за ИБР - трети цикъл 2028-2033“, финансиран по Програма „Околна среда“ 2021-2027.

Становища, забележки, препоръки и коментари по публикувания документ могат да бъдат изпращани на адрес: ул. „Янко Сакъзов“35, п.к.307, както и на e-mail: [email protected].

Крайният срок за представяне на становища е 31 октомври 2026 г.

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