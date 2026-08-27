Рекорден бюджет от 1,5 млрд. евро предлага столичният кмет Терзиев, вижте за какво ще се харчи

Рекорден бюджет от 1,5 млрд. евро предлага Столичната община за 2027 г., съобщи кметът Васил Терзиев по време на обществено обсъждане

"Тази година бюджетната процедура се провежда малко по-късно, поради обясними причини на национално ниво, но тези осем месеца не бяха загубени", увери кметът. Терзиев подчерта, че продължава политиката на Столичната община за увеличаване на собствените приходи, като те са с 10% по-високи.

Проектът за бюджет на София за 2026 г. следва дългосрочната визия за развитие на столицата като модерен, свързан и зелен град – град с качествена инфраструктура, удобен транспорт и по-добра среда за живот. В центъра на тази визия са децата, а сред основните приоритети са образованието и създаването на повече възможности за тяхното развитие.

„Бюджетът, който представяме, е резултат от общата ни работа и споделената отговорност за развитието на София. Това не е бюджетът на кмета – това е бюджетът на града. Вярваме, че най-добрите решения за София се постигат с диалог и общи усилия. С всяко решение, което вземаме днес, определяме как ще се развива градът утре – каква инфраструктура ще има и каква среда ще създаваме", каза кметът на София Васил Терзиев.

Предложеният Проект за бюджет надгражда приоритетите от вече одобрената Програма за капиталови разходи

Обсъждането на Проекта за бюджет на София за настоящата година става възможно едва сега, тъй като Финансовата рамка на общината е обвързана с приемането на Държавния бюджет, който бе обнародван на 31.07. т.г.

Поради забавянето на Държавния бюджет и за да не се губи време, Столичната община предложи Капиталова програма през м. март и пълен разчет за приходите и разходите през м. юни, които бяха одобрени от Столичния общински съвет. Приети бяха: Програма за капиталови разходи в размер на над 151 млн. евро и Финансовата рамка от общо 1,523 млрд. евро. Това позволи на общината да продължи подготовката и изпълнението на приоритетни проекти за града, както и да получава полагащата ѝ се целева субсидия от държавата до приемането на Закона за държавния бюджет.

Рекордни инвестиции без допълнително данъчно облагане

Бюджетът за 2026 г. е над 1,543 млрд. евро, което представлява увеличение с 5% спрямо предходната година, посочи заместник-кметът по финанси Георги Клисурски. Това е най-големият бюджет на София досега. За сравнение, Финансовата рамка на общината за 2025 г. е 1,47 млрд. евро, за 2024 г. – 1,35 млрд. евро, а за 2023 г. – 1,31 млрд. евро.

За поредна година няма увеличение на местните данъци и такси за бизнеса и гражданите, заяви още заместник-кметът по финанси.

Собствените приходи на общината са близо 615 млн. евро – с 10% повече от бюджетираните през 2025 г., като ръстът е двойно по-висок от инфлацията в страната. Това е постигнато чрез подобряване на събираемостта и естествено разширение на базата, от която данъците се събират.

Финансовата рамка на столицата включва 738 млн. евро за държавно делегирани дейности, общо над 60 млн. евро европейски средства и 73 млн. евро заемни средства.

Капиталовата програма е на обща стойност 300 млн. евро. Чрез нея общината предвижда инвестиции в приоритетни за града сектори като образование, транспорт, инфраструктура, обновяване на кварталите, озеленяване и изграждане на паркове, култура и спорт, социални дейности и дигитализация.

Висока проектна готовност на инвестициите

„Предвиждаме много висок процент на изпълнение на Капиталовата програма за 2026 г. Към края на третото тримесечие всичките ни проекти са с високо ниво на проектна готовност и изпълнение", заяви Георги Клисурски.

След като този месец бяха пуснати в експлоатация три нови метростанции, продължава разширението на метрото през „Слатина" с 6 км, както и в „Обеля". За строителството на метрото са осигурени 50 млн. евро от Европейската инвестиционна банка, държавата и общината.

За строителството на училища и детски градини са заложени над 60 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост и по Оперативни програми. С тези средства се изграждат и ремонтират 12 детски градини и 5 училища. Финансират се също реконструкцията на 4 читалища, обновяването на социални домове за възрастни хора и изграждането на младежкия център в район „Надежда".

Столичната община разширява възможностите за инвестиции чрез публично-частни партньорства, привличане на европейски средства и търсене на алтернативно финансиране чрез осигуряване на заемни средства. Целта е София да реализира по-бързо инфраструктурните проекти, от които градът има нужда, при ясна защита на обществения интерес.

„Столична община изгражда нова инвестиционна политика, с която разширява възможностите за финансиране на големите градски проекти. Вместо да разчита на един източник на средства, общината изгражда модел, който съчетава европейско финансиране, инвестиционен заем и публично-частни партньорства", заяви кметът на София Васил Терзиев.

Подготовката и реализацията на проекти с дългосрочен ефект върху градската среда

Средствата, предвидени за направление „Градско планиране и развитие" в Проекта за бюджет 2026, са насочени към подготовката и реализацията на проекти с дългосрочен ефект върху градската среда.

Сред основните приоритети е образователната инфраструктура – подготвени са архитектурни конкурси за проектиране на нови училища и детски градини, които да осигурят качествена, функционална и съвременна среда за децата на София.

В областта на парковете и зелената система е реализацията на конкурси за създаването на линеен парк по протежението на Владайска река, за парк „Кукуряк" в район „Овча купел" и за обновяването на "Княжеската градина".

Чрез тези инвестиции Столичната община поставя акцент върху цялостното планиране – образователната, зелената и транспортната инфраструктура да се развиват свързано и в обществен интерес.

В строителството приоритет е изграждането и обновяването на пътната инфраструктура

И през 2026 г. общината продължава изграждането и обновяването на пътната инфраструктура, необходима за осигуряването на липсващи транспортни връзки между кварталите и различните части на София.

Приключи изпълнението на няколко ключови за града обекта: изграждането на бул. „Рожен" от надлеза над жп линията до Северната тангента; разширението на ул. „Опълченска" от бул. „Тодор Александров" до бул. „Сливница"; изграждането на надлеза по ул. „Адам Мицкевич" над жп линията при „Бакърена фабрика"; последните 80 м от бул. „Тодор Каблешков" – от ул. „Луи Айер" до ул. „Емилиян Станев"; и реконструкцията на бул. „Александър Стамболийски".

Тази година започнаха рехабилитацията на трамвайния релсов път по бул. „Княгиня Мария-Луиза" и обновяването на моста на ул. „Коломан" над р. Владайска.

Предстои да започне изграждането на бул. „Копенхаген" от ул. „Самоковско шосе" до бул. „Александър Малинов", заедно с велоалея. Планирани са също ново транспортно-комуникационно решение по бул. „Ген. М. Д. Скобелев", основен ремонт на ул. „Тинтява" и изграждане на мостове по ул. „Поибрене" и ул. „Одеса".

За проектирането на първите два участъка от „Зеления ринг" в районите „Изток" и „Слатина" са предвидени 150 хил. евро. Това дава реален ход на изпълнението на този важен зелен коридор за града.

В момента общината изгражда нови и извършва ремонти на 16 детски градини, а през годината са въведени в експлоатация три нови сгради на детски градини в районите „Витоша", „Връбница" и "Лозенец". Други 11 сгради са завършени като строително-монтажни работи и предстои въвеждането им в експлоатация. Предстои да бъдат обявени процедури за избор на изпълнители за изграждането на ново училище и детска градина в район „Триадица", както и за изграждането на многофункционални училищни спортни зали към 2. СУ „Академик Емилиян Станев" и 55. СУ „Петко Каравелов".

Приоритет остава обновяването на тротоарите, за което в бюджета са предвидени 12,9 млн. евро.

Деца и образование

Подкрепа за новоразкрити групи в ново училище и нови детски градини – 850.2 хил. евро за издръжка и 121.3 хил. евро за обзавеждане и оборудване. За Общински образователни програми са предвидени 390 хил. евро, с които продължават „Лятна грижа", „Учим се заедно", „Витоша на децата", „Лидери в действие", „Да пораснем изправени" и „Менторска подкрепа на новоназначени учители".

Спорт и активен начин на живот

1 млн. евро са предвидени за развитие на детско-юношеския спорт, 1.21 млн. евро за изграждане и ремонт на общинска спортна инфраструктура и 240 хил. евро по Програма „София спортува". Още 200 хил. евро са заложени по Програмата „Спортна столица", а 464.7 хил. евро – за Годишния календарен план за спортни и младежки дейности. Предвидени са 243.2 хил. евро за ремонт на УСЗ „Триадица" и 150 хил. евро за рекламна кампания на Европейските първенства по бокс и волейбол. Бюджетът подкрепя и спортни турнири за ученически отбори, активности за различни възрастови групи и изграждане на стрийт фитнес площадки за хора с увреждания.

Млади хора и таланти

160 хил. евро са предвидени по Програмата „София – град на младите и активните". Продължава подкрепата за млади таланти чрез целогодишни стипендии, еднократни стипендии и награди, както и чрез „Академия за ВИЗИОНЕРИ", „Моята София. Младите с каузи" и „Роди се звезда". През 2026 г. са предвидени нови инициативи за кариерно ориентиране, обучения за членовете на Консултативния съвет по политиките за младежта и безплатни ежемесечни събития в областта на предприемачеството.

Богат Културен календар с водещи фестивали и събития

Новият бюджет на дирекция „Култура" за 2026 г. превръща дългосрочните цели на Стратегията за развитие „София 2023 – 2033" в реални и целенасочени финансови инвестиции. Тази рамка поставя силен акцент върху децентрализацията на културния живот в кварталите, подкрепа за читалищната мрежа като ключов двигател на културния живот по места и разширяването на подкрепата за независимата сцена. Ключов приоритет в бюджета е стратегическото инвестиране в младото поколение чрез целеви програми за деца, ученици и студенти.

За провеждане на културни събития, фестивали, концерти на открито и подкрепа на културни институти, общински музеи, театри и читалища в бюджета са отделени 22 млн. евро.

В Календара на културните събития на Столична община са предвидени редица утвърдени фестивали и инициативи. Сред тях са „Мастър оф Арт" – 12 800 евро, „Киномания 2026" – 23 000 евро, „София Филм Фест" – 64 764 евро, „София Мийтингс" – 17 900 евро, Международният фестивал за уличен и куклен театър „Панаир на куклите" – 51 130 евро, „Опера на площада" – 54 000 евро, XXVI международен майсторски клас на Райна Кабаиванска – 13 900 евро, националната кампания „Походът на книгите" – 4 600 евро, и фестивалът „Реките на София" – 17 900 евро. Събитията предлагат разнообразна програма от кино, опера и театър до литература, музика и градска култура, като осигуряват достъп до културно съдържание за различни публики и утвърждават София като активна европейска столица на културата.

Общината финансира Центъра за съвременно изкуство РКИ „Топлоцентрала", Научнообразователен детски център „Музейко", както и четири дома на културата и общински театри. Подкрепят се и проекти по Общински програми като „Култура", „Мобилност", "Лятна програма" и др.

Повече инвестиции в зелената система, активна адаптация към климатичните промени и дългосрочно подобряване на качеството на въздуха са водещите приоритети в Бюджет 2026 г. на направление „Околна среда".

Продължава мащабната модернизация на парковата среда в София с обща инвестиция от над 6.8 млн. евро в изграждане, обновяване и основен ремонт на зелени пространства в кварталите (включително новия парк в „Люлин-Център", ремонтите на междублокови пространства в „Люлин-6", парк „Хиподрума", градина „Свети Никола" и „Южен парк-III част"). Като ключов нов обект през септември стартира строителството на модерния парк с пъмп-трак съоръжение в ж.к. „Младост-3" на стойност 665 000 евро. Успоредно с това Столичната община изпълнява иновативен зелен проект по Програма „Околна среда", включващ засаждането на нови дървета и храсти в града с размер на 14 футболни игрища, както и изграждането на две иновативни решения – зелена стена и мобилна гора.

Топлинната адаптация и защитата на софиянци от климатичните промени са стратегически изведени като водещ капиталов и управленски приоритет, подкрепен с реално финансиране. През 2026 г. Столичната община инвестира целево 374 984 евро за дейности по стратегическия План за действие за устойчива енергия и климат (ПДУЕК), допълнени от 36 443 евро за научноприложно осигуряване, анализи и специализирани софтуери, както и 339 694 евро по Програмата за оползотворяване на хидротермалните ресурси от находищата на минерални води на София. Тази стабилна научна база се надгражда чрез партньорството със Софийския университет (СУ) и Института за геопространствени изследвания и технологии за детайлно GeoAI термално картографиране на топлинния стрес и създаване на „дигитални двойници" на най-големите ни паркове. Събраните данни служат за основа на разработване на пакет от мерки за адаптация изграждането на Мрежа от климатични убежища за бърза защита при екстремни температури, като в най-кратък срок Столичната община пуска обществена анкета, за да чуе мнението на софиянци за локациите и оборудването.

Като ключова бариера пред мръсния въздух Столичната община залага на превенцията и премахването на източниците на прах директно в кварталите. За обезпечаване на дейности по официалната общинска инициатива за облагородяване на кални пространства инвестираме точно 1 533 876 евро. С тези средства се изпълняват приоритетно 28 пространства в 16 района. Паралелно с това Столичният общински съвет (СОС) одобри още 117 предложения за обновяване на пространства, внесени директно от районните администрации, с което общият брой на калните точки, които ще бъдат изцяло преобразени, достига 145. Обновяването им е сред най-важните ни мерки за борба с мръсния въздух и спиране на вторичното запрашаване. Заедно с това Столичната община търси активна експертна подкрепа и инвестиции за подобряване на Нискоемисионната зона (НЕЗ) за автомобили, като инвестира 25 565 евро за оценка на методите за измерване на азотен диоксид и изготвяне на методика за оценка на ефекта от НЕЗ спрямо най-добрите европейски практики. Важен стълб в борбата с вредните емисии е и стартирането на новата мащабна Програма за безплатна подмяна на старите отоплителни уреди в домакинствата по Програма „Околна среда" с безвъзмездно европейско финансиране от 37 627 660,89 евро.

Инвестициите в сектор "Транспорт" имат за цел да създадат по-надежден градски транспорт, по-безопасни улици и интелигентно управление

В сектор „Транспорт" бюджетът поставя акцент върху надеждността на градския транспорт, модернизацията на инфраструктурата и по-добрата организация на движението.

Инвестираме в поддръжката на електротранспортната инфраструктура. За неотложни ремонти на релсовия път и съоръженията към него са предвидени 1,02 млн. евро, а за възстановяване и ремонт на контактно-кабелната мрежа – 488 хил. евро. Целта е да гарантираме безопасността и по-надеждната работа на електротранспорта.

Модернизираме светофарите и управлението на трафика. Около 4,4 млн. лв. са предвидени за поддръжка, изграждане и ремонт на светофарни уредби и развитие на системите за управление на движението. Оптимизираме светофарите така, че да съкращаваме времето за пътуване на градския транспорт и да улесняваме движението на пешеходци и автомобили. Новият координационен план по трамвайния коридор от бул. „К. Величков" до ул. „Любляна" ще намали времето за изчакване по кръстовищата и ще подобри скоростта на трамваите.

Повишаваме пътната безопасност. През годината са инвестирани 7,66 млн. лв. в мерки за безопасност и по-добра организация на движението по пътната мрежа.

Намаляваме енергийните разходи и въглеродния отпечатък на града. Подменени са 5524 улични осветителни тела с енергоспестяващи LED лампи в 14 района на София. Проектът ще спестява над 2,8 млн. kWh електроенергия и 1377 тона CO₂ годишно, или около 1 млн. лв. годишно от разходите за електроенергия.

В сектор "Сигурност" акцентите са върху превенция, технологичен контрол и готовност за реакция

В сектор „Сигурност" бюджетът за 2026 г. поставя акцент върху модернизацията, превенцията и готовността на общината за реакция при кризисни ситуации.

Разширяваме и модернизираме видеонаблюдението. Предвижда се нов Рамков договор за 1,38 млн. евро за изграждане на нови обекти към системата, както и 822 хил. евро за поддръжка и свързаност и 200 хил. евро за подмяна на сървъри. За пожарна безопасност ще бъдат изградени три противопожарни кули в районите на Бистрица, Плана и Бухово.

Засилваме обществения ред и охраната. За Общинска полиция са предвидени 5,2 млн. евро, включително за нови патрулни автомобили, а за охрана на общински обекти – 2,45 млн. евро, с фокус върху качеството и сигурността, а не върху най-ниската цена.

Инвестираме в превенция и реакция при бедствия. За почистване на речни корита и предотвратяване на риска от наводнения са предвидени 352 780 евро, както и средства за поддръжка на системата за ранно предупреждение. Ще бъде обновена и аварийно-спасителната техника – автомобили, генератори, помпи и специализирано оборудване, както и базите на дирекция „Аварийна помощ и превенция".

Предвидени са средства за аварийно укрепване на компрометирани пътни съоръжения, както и 50 хил. евро за заличаване на нерегламентирани графити и поддръжка на специализираните центрове за превенция.

Основните приоритети в социалната и здравната сфера за 2026 г. са фокусирани върху предоставянето на услуги по-близо до хората и модернизация на градската среда

Направление „Социални дейности и здравеопазване" предвижда в сферата на социалните дейности 46 623 259 евро за държавно делегирани дейности, 8 501 369 евро за местни дейности, 395 178 евро за дофинансиране и 4 286 976 евро за ОП „Социален патронаж". За общинското здравеопазване са предвидени 37 102 592 евро държавно финансиране (58,85%), 9 184 768 евро дофинансиране (14,57%) и 16 753 800 евро за местни дейности (26,58%), като в местните дейности са разчетени 11 053 200 евро за осигуряване на медицински услуги извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.

Този ресурс обезпечава функционирането на над 120 социални услуги в София, чрез които повече от 4 850 уязвими граждани получават ежедневна грижа и подкрепа от над 820 служители. Част от тези дейности включват подкрепа за независим живот по Програмите „Асистентска подкрепа" и „Асистент за независим живот", осигуряване на специализиран транспорт за хора с увреждания, както и дейността на Социалния патронаж, подпомагащ 1 900 столичани с храна, медицински и социални грижи. В ресора на здравеопазването ключов акцент са децата и младите семейства – планира се разкриването на нови и обновени яслени групи за до 160 деца, подобряване на здравната грижа в училищата и градините, както и финансиране на обучението на 10 бъдещи медицински сестри. Наред с това общината продължава подкрепата си по Програмата за инвитро процедури и специализираните Програми за деца със синдром на Даун и със специални образователни потребности.

По-добри услуги за гражданите, управление на града чрез данни и по-ефективна администрация

Надграждането на постигнатото и осигуряването на устойчиво функциониране на всички системи с цел по-добри услуги за гражданите са приоритет на направление „Дигитализация и информационни системи". Това включва инвестиции в хардуер за Центъра за данни на Столична община, компютри и мрежова свързаност. За гражданите това означава подобряване на ИСОДЗ, sofia.bg, call.sofia.bg и други услуги, чрез които те общуват ежедневно с общината.

За по-доброто управление на града се предвижда развитие на системите за градски данни, оперативни показатели и планиране. Целта е решенията за София да се основават на точна, актуална и достъпна информация.

Предвижда се да продължи работата по автоматизирането на процесите. Дигитализацията не е просто замяна на хартията с електронни документи. Тя трябва да премахва излишните действия, да спестява време и да прави администрацията по-бърза и ефективна. Целта е ясна – технологиите да не бъдат самоцел, а работещ инструмент за предоставяне на по-добри услуги, за по-ефективна администрация и за по-добро управление на града.