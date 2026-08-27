Вижте какво реши правителството днес

Одобрена е план-сметката за разходите за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври 2026 г.

Правителството одобри план-сметката за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент през октомври тази година у нас. Средствата са в размер на 116 928,0 хил. евро.

Съгласно Изборния кодекс план-сметката за изборите се приема не по-късно от 55 дни преди изборния ден, а средствата за организационно-техническата подготовка на изборите се предоставят на общинските, съответно областните администрации, не по-късно от 30 дни преди изборния ден.

С финансовия ресурс ще се осигури изпълнението на дейностите, свързани с подготовка и отпечатване на избирателните списъци; материално-техническото осигуряване на изборния процес, вкл. осигуряване на зали за изчислителни пунктове и за приемане на протоколи; логистичното осигуряване на областните и общинските администрации и на администрацията на Министерския съвет; възнаграждения на членовете на районните и секционните избирателни комисии; осигуряване на гласуването в чужбина; обезпечаване на охранителните мероприятия от Министерството на вътрешните работи с цел опазване на обществения ред и сигурност; провеждане на разяснителна кампания за правата и задълженията на гражданите и начина на гласуване; осигуряване на дейности по видеонаблюдението и видеозаснемането на изборния процес; организиране на места за гласуване в държавните училища и др.

Министерският съвет има готовност да осигури допълнително необходими средства при сключване от страна на Централната избирателна комисия на договори за логистика и техническа поддръжка на специализирани устройства за електронно машинно гласуване, както и за други материали и съпътстващи дейности за обезпечаване на машинното гласуване, създаване на звено за управление на машинното гласуване, гласуването с хартиени бюлетини, компютърната обработка на данните от гласуването в изборите и издаването на бюлетин с резултатите от изборите.

Необходимите средства за финансирането на одобрените с план-сметката разходи по подготовката и произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент ще се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2026 година.

Приета е Наредба за условията и реда за провеждане на тестове за почтеност за държавни служители

Министерският съвет прие Постановление за приемане на Наредба за условията и реда за провеждане на тестове за почтеност за държавни служители. Наредбата е приета на основание чл. 7б, ал. 6 от Закона за държавния служител, заедно с който се изпълняват мерки 2.1 и 2.2 от ключов етап 226а „Мерки за борба с корупцията и повишаване на интегритета" от Реформа C10.R2 „Противодействие на корупцията" от Националния план за възстановяване и устойчивост.

С наредбата се уреждат условията и редът за провеждане на тестове за почтеност за държавни служители, включително общите психометрични стандарти, принципи и методи на измерване чрез тестове за почтеност. Детайлизирана е законовата уредба относно задължените лица, процедурите и случаите, при които се полага тест за почтеност – при заемане на длъжност за държавен служител с висок корупционен риск чрез процедури по чл. 10-10д (конкурс), чл. 15 (заместване), чл. 81а и чл. 81б (постоянна и временна мобилност), чл. 82 и чл. 82а (постоянно и временно преназначаване в същата администрация) от Закона за държавния служител; оправомощаване за първи път на държавен служител за изпълнение на длъжност с висок корупционен риск по чл. 7а, ал. 4 от ЗДСл; одобрена от органа по назначаването мотивирана препоръка на инспекторат по чл. 7а, ал. 3 от ЗДСл по отношение на лице, заемащо длъжност с висок корупционен риск; по собствено желание на държавни служители.

Тестовете за почтеност ще са електронни и ще се провеждат от Института по публична администрация по заявка на администрации или на държавни служители по собствено желание. Резултатът от теста за почтеност включва автоматично получен резултат и разчитане на резултата от избран автоматично и на случаен принцип служител на Института по публична администрация (ИПА), който трябва да притежава образователно-квалификационна степен „магистър" в професионално направление „Психология" и да е преминал специализирано обучение.

Предвиден е административен ред за оспорване на резултата от положен тест за почтеност – пред изпълнителния директор на ИПА, който автоматично и на случаен принцип определя трима служители – психолози, различни от направилия заключението за неуспешно издържан тест за почтеност. Психолозите се произнасят с окончателно заключение за успешно или неуспешно издържан тест.

С постановлението за приемането на наредбата са извършени и промени в други подзаконови актове, свързани с определянето на длъжности с висок корупционен риск и провеждането на тестовете за почтеност, в т. ч в Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията, Наредбата за длъжностните характеристики на държавните служители, Наредбата за документите за заемане на държавна служба, Наредбата за Административния регистър и Устройствения правилник на Института по публична администрация.

Правителството се разпореди с имоти

Правителството взе решение да прехвърли безвъзмездно на Община Пазарджик правото на собственост върху имот - частна дьржавна собственост, намиращ се в гр. Пазарджик, ул. „Болнична" 22, ведно с построената в него сграда. Общината ще го използва за осъществяване на социална услуга „Дом за стари хора „Гаврил Кръстевич". При нереализиране на предвидената социална услуга в срок до 5 години от придобиването на имота, общината е длъжна да прехвърли собствеността върху него на държавата. Съгласно решението областният управител на област Пазарджик трябва да разработи механизъм за контрол, чрез който да осъществява периодични проверки за изпълнението на разпоредбите.

Кабинетът взе решение да предостави безвъзмездно правото на управление върху част от имот - публична държавна собственост на Община Силистра за нуждите на отдел „Социална политика и заетост" за социални и здравни услуги. Имотьт представлява самостоятелен обект в сграда на ул. „Шар планина" № 75 в гр. Силистра. Управлението му се отнема от Националния статистически институт - Териториално Статистическо бюро - Север, отдел „Статистически изследвания - Силистра" поради отпаднала необходимост.

На Община Крумовград безвъзмездно се прехвърля правото на собственост върху имот - частна държавна собственост. Той се намира в гр. Крумовград, пл. „България"№5 и е с площ 467 кв. м, ведно с част от триетажна административна сграда с обща застроена площ 636 кв. м. По този начин общината ще получи допълнителен сграден фонд за административни дейности, при съобразяване на законодателството и правилата в областта на държавните помощи. При нереализиране на предвидените дейности в срок до 5 години от придобиването на имота по т. 1 община Крумовград е длъжна да прехвърли собствеността върху него на държавата.

С друго свое Решение правителството предоставя на Държавен фонд „Земеделие" безвъзмездно за управление част от имот - публична държавна собственост. Имотьт се намира в град Плевен, ул. „Васил Левски" № 1 и включва пет помещения в сграда на 12-ти етаж. До сега помещенията са се използвали от Министерството на земеделието и храните, но вече не са необходими на ведомството.

Правителството обяви част от имот - публична държавна собственост за имот – частна държавна собственост и даде съгласие за премахването му. Той е в управление на Министерството на образованието и науката, Професионалната гимназия „Васил Левски" - Кърджали. Имотьт се намира на ул. „Мара Михайлова" № 3 в гр. Кърджали и представлява бивше общежитие, което е силно увредено и опасно. Имотьт ще бъде премахнат от учебното заведение по реда на ЗУТ, като разходите ще бъдат за сметка на министерството.

Правителството взе решение да отнеме, поради отпаднала необходимост, от Национална компания „Железопътна инфраструктура" правото на управление върху имоти - публична държавна собственост и да ги прехвърли безвъзмездно на Община Пловдив. Те се намират на ул. „Кукуш" в район Южен и ще се използват за изграждане на общинска улица. При нереализиране на предвиденото мероприятие в срок до 5 години от придобиването на имотите, община Пловдив е длъжна да прехвърли собствеността върху тях на държавата.

С друго решение на правителството управлението върху имот - публична държавна собственост се отнема от Агенция „Митници" към Министерството на финансите. Той се намира в с. Сомовит, община Гулянци, област Плевен и представлява терен с двуетажна сграда в него на ул. „Иван Вазов". Имотьт преминава в управление на областния управител на Плевен на основание Закона за държавната собственост.

Имот в гр. Добрич, който е частна държавна собственост, става публична държавна собственост и се предоставя за управление на Професионална гимназия по транспорт, обслужване и лека промишленост - гр. Добрич. Едновременно с това поради отпаднала необходимост управлението му се отнема от Регионално управление на образованието - Добрич. Имотьт се намира на ул. „Поп Богомил" № 1, пром. зона „Север" и представлява част от терен, част от четириетажна сграда, намираща се в терена, както и друга сграда също разположена на територията му.

С решение на правителството поземлен имот - публична държавна собственост на ул. „Костаки Пеев" в гр. Пловдив става частна държавна собственост. Теренът е в управление на Министерството на образованието и науката, за нуждите на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски". Промяната в статута на имота е свързана с инвестиционно намерение на университета за изграждане на модерен аудиторен комплекс на територията на университета.

Правителството предостави безвъзмездно на Национална компания „Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) управлението на 84 имота, преобразувани от частна в публична държавна собственост. Те се намират в землището на с. Горна Василица, община Костенец. Това ще позволи реализацията на обект с национално значение „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември", включително изграждането на ново трасе в участъка Ихтиман – Септември.

Одобрено е Становище на Министерския съвет по Конституционно дело № 15 за 2026 г.

Министерският съвет прие Решение за одобряване на Становище на Министерския съвет по Конституционно дело № 15 за 2026 г. и присъединените към него конституционни дела № 16 и № 18 за 2026 г. В Становището се предлага Конституционният съд да отхвърли като неоснователни исканията на вносителите.

Одобрена е българската позиция по дело на Съда на ЕС по преюдициално запитване на юрисдикция в Австрия, касаещо предлагането на тол продукти

Правителството одобри позицията на Република България по дело № С-486/26 на Съда на Европейския съюз, образувано по преюдициално запитване на юрисдикция в Австрия (Oberster Gerichtshof). Делото е с жалбоподател DMC Digital Maut Consulting GmbH и ответник Autobahnen- und SchnellstraBen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft, ASFINAG. Предмет на главното производство е спор във връзка с твърдяна злоупотреба с господстващо положение от страна на ASFINAG - лицето, на което се дължи плащането на такси за ползване на определени австрийски федерални пътища. Спорът се отнася до отказ на предприятие с господстващо положение да предостави на друго предприятие услуга, свързана с въвеждане на регистрационни номера на клиенти в системата за тол такси.

Съгласно акта за преюдициално запитване ASFINAG предлага електронни тол продукти чрез собствен онлайн магазин, мобилни приложения, физически пунктове за продажба и чрез оторизирани дистрибутори. Електронните тол продукти се придобиват чрез въвеждане на регистрационния номер и държавата на регистрация на моторното превозно средство в системата за тол такси.

Жалбоподателят DMC Digital Maut Consulting GmbH поддържа уебсайт, чрез който предлага електронни тол продукти за различни държави, включително Австрия. Дружеството закупува електронни тол продукти за своите клиенти и начислява отделна такса за обслужване. ASFINAG е ограничил възможността на DMC Digital Maut Consulting GmbH да закупува всички електронни тол продукти чрез тол магазина, като спорът в главното производство се свежда до това дали подобен отказ може да представлява злоупотреба с господстващо положение по смисъла на чл. 102 от Договора за функционирането на ЕС (ДФЕС). В тази връзка правителството изразява съгласие да бъдат осъществени всички процесуални действия по осигуряване защитата на правата и интересите на Република България пред Съда на Европейския съюз.

Казусът е от значение за Република България, доколкото засяга тълкуването на чл. 102 от ДФЕС в контекста на електронни системи за пътно таксуване, достъпа на трети лица до услуги или функционалности на оператор на такава система, както и критериите, при които отказът за предоставяне на достъп от страна на предприятие с господстващо положение може да представлява злоупотреба.

Въпросът има значение и за практическото приложение на правилата за защита на конкуренцията при регулирани или технически чувствителни системи, включително системи за електронно пътно таксуване.

В позицията си Република България поддържа, че чл. 102 от ДФЕС следва да се тълкува в смисъл, че отказът на предприятие с господстващо положение да предостави на друго предприятие услуга, необходима за извършване на дейност на производен или съседен пазар, не е изключен от приложното поле на тази разпоредба единствено поради обстоятелството, че търсещото предприятие не предлага нова услуга, различна от услугата, предоставяна от предприятието с господстващо положение. Същевременно позицията изхожда от разбирането, че такъв отказ може да представлява злоупотреба с господстващо положение само при наличие на изключителни обстоятелства, които следва да бъдат установени от националния съд.

Отчитат се и особеностите на електронните системи за пътно таксуване, които не представляват обикновена търговска платформа, а система, чрез която се регистрират данни за моторни превозни средства, събира се публично регулирана такса и се гарантира валидността на правото за ползване на платената пътна инфраструктура.

Балансираната позиция на Република България не изключва възможността отказът за предоставяне на услуга от предприятие с господстващо положение да представлява злоупотреба по чл. 102 от ДФЕС, а от друга страна, поддържа необходимостта от стриктна преценка на всички релевантни обстоятелства и от запазване на висок праг за установяване на злоупотреба, особено когато се засягат технически чувствителни и публично значими системи, каквито са електронните системи за пътно таксуване.

Тежкотоварният автомобилен транспорт у нас ще бъде подкрепен с 55 млн. евро

Тежкотоварният автомобилен транспорт у нас ще бъде подкрепен с 55 млн. евро. За целта правителството прие Схема за предоставяне на минимална помощ „Помощ в подкрепа на разходи за поддържане на конкурентоспособността на тежкотоварния автомобилен транспорт в Република България". Съгласно решението на Министерския съвет управлението и предоставянето на помощта ще се администрира от Агенция „Пътна инфраструктура".

За изпълнение на мярката със свое постановление правителството одобри и допълнителни разходи в посочения размер по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2026 г., като средствата са планирани по централния бюджет в Закона за държавния бюджет за тази година.

Помощта ще се предоставя под формата на минимални помощи (de minimis) и ще се прилага до 31 декември 2026 г. Финансовият ресурс е безвъзмезден и ще се изплаща еднократно на транспортни предприятия, които притежават лиценз за превоз на товари. Размерът на помощта е до 300 хил. евро на предприятие за период от три години. В европейския и националния регистър за минималните помощи ще се проверява дали е предоставена помощ de minimis на предприятието, което я получава, и на свързаните с него предприятия за период три години назад.

Заявленията ще се подават до АПИ като администратор на помощта. Към тях задължително трябва да се приложи и попълнена Декларация за минимални помощи по Регламент (ЕС) № 2023/2831, при спазване на указанията за попълването й. След крайния срок за подаване на заявленията те ще се разглеждат по допустимост, а после за основателност, за да се определи броят на предприятията, които отговарят на критериите за отпускане на гранта. Подкрепата ще се определя на базата на пропорционално разпределение, съобразено с общия лимит до 55 млн. евро за сектора. За база ще се използват платените през 2025 година тол такси за магистрали и пътища от I и II клас у нас, като за всяко предприятие ще определя процентен дял след изчисляване на отношението на платената от него сума към общия размер платени средства от всички допуснати за финансиране предприятия. Ако при разпределението на общата сума на държавната помощ останат свободни средства, същите ще се преразпределят между всички допуснати предприятия, без да се надвишава прагът от 300 хил. евро за предприятие за три години.

Схемата цели да подкрепи транспортния сектор у нас, който е изправен пред сериозни предизвикателства. Чрез нея се създава възможност за финансово облекчение на превозвачите и справяне с увеличените им оперативни разходи.

Правителството прие решение за промяна на представител на държавата в Надзорния съвет на НЗОК

Министерският съвет прие решение за промяна на представител на държавата в Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса.

Като представител на държавата предсрочно е освободен Петко Ненков Салчев поради напускането му на поста „заместник-министъра на здравеопазването" и на негово място е определен Христо Валентинов Стоянов.

Христо Стоянов е лекар анестезиолог с над 25 години професионален опит в системата на здравеопазването. Освен медицинското си образование той е и магистър по Бизнес администрация, специализация „Здравен мениджмънт". Има професионален опит като лекар и ръководител в редица лечебни заведения. Бил е изпълнителен директор на УМБАЛ „Лозенец" ЕАД и „МБАЛ Уни Хоспитал" Панагюрище. Упражнявал е медицинската си професия във водещи лечебни заведения като УМБАЛ „Александровска" ЕАД, УМБАЛ „Св. Екатерина" ЕАД, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ – Токуда и др. Работил е в Националната служба за охрана. Към настоящия момент е съветник на министъра на здравеопазването.

Правителството възложи финансова инспекция на НДК за периода 2024–2026 г.

Правителството възложи на Агенцията за държавна финансова инспекция да извърши финансова инспекция на „Национален дворец на културата – Конгресен център София" ЕАД за периода от 1 януари 2024 г. до 30 юни 2026 г.

Решението е прието с оглед необходимостта от допълнително изясняване на финансовото състояние и управлението на дружеството и за защита на публичните финансови интереси. Повод за проверката са установени различия между публично представени данни за финансовото състояние на НДК и данните от финансовите отчети на дружеството.

Прегледът на отчетните данни показва, че въпреки увеличението на паричните средства, НДК отчита загуба през всяка от годините в периода 2023-2025 г., като тя достига 3,4 млн. лв. през 2025 г. Същевременно разходите за персонал нарастват с около 73% за периода, докато приходите се увеличават с около 17%. Отчетени са и ниски нива на инвестиции при годишни амортизационни разходи от над 5 млн. лв.

В рамките на инспекцията ще бъдат проверени финансовото състояние на дружеството, приходите и разходите, вземанията и задълженията, инвестиционната дейност, както и законосъобразността на финансово-стопанската и отчетната дейност. Ще бъдат анализирани и възнагражденията на членовете на управителните органи и ключовия управленски персонал, включително тяхното съответствие с нормативните изисквания.

Инспекцията ще потвърди или отхвърли наличието на нарушения и причинени вреди на имуществото на дружеството.

Правителството одобри позициите на Република България и състава на българската делегация за участие в 81-та редовна сесия на Общото събрание на ООН

Министерският съвет одобри позициите на Република България и състава на българската делегация за участие в 81-вата редовна сесия на Общото събрание на Организацията на обединените нации (ООН).

Българската делегация ще бъде ръководена от президента на Република България Илияна Йотова. В състава й са включени министърът на външните работи Велислава Петрова, министърът на здравеопазването Катя Ивкова, министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова, постоянният представител на Република България към ООН в Ню Йорк посланик Гергана Караджова, както и представители на Администрацията на президента, Министерството на външните работи и Министерството на здравеопазването.

Темата на тазгодишния Общ политически дебат е: „Възстановяване на доверието, управление на промените: Организация на обединените нации, която работи за благото на всички" (Restoring Trust, Managing Transformation: A United Nations that Delivers for All). Тя отразява необходимостта от възстановяване на доверието в многостранното сътрудничество, ефективно управление на протичащите глобални трансформации и укрепване на способността на ООН да постига конкретни резултати в интерес на всички.

Сесията на Общото събрание на ООН ще се проведе в трудна международна обстановка на безпрецедентно висок брой военни конфликти, хуманитарни кризи, климатични промени, терористични заплахи и предизвикателства, произтичащи от развитието на новите технологии, включително изкуствения интелект. Тези процеси поставят на изпитание ефективността на многостранната система и подчертават необходимостта от засилено международно сътрудничество и укрепване на ролята на ООН.

Участието на българската делегация е възможност за представяне на националните позиции и приоритети, както и за провеждане на двустранни срещи с високопоставени представители на ООН и държавите членки на Организацията.

Правителството одобри позицията и състава на българската делегация за Деветнадесетата сесия на българо-китайската Междуправителствена смесена комисия за икономическо сътрудничество

Министерският съвет прие Решение за одобряване на позицията и състава на официалната българска делегация за Деветнадесетата сесия на българо-китайската Междуправителствена смесена комисия за икономическо сътрудничество. Сесията ще се проведе на 10 септември 2026 г. в гр. Пекин, Китайска народна република.

Българската делегация ще се ръководи от г-н Александър Пулев, в качеството му на заместник министър-председател и министър на икономиката, инвестициите и индустрията на Република България, и председател на българската част на Смесената комисия.

По време на Сесията ще бъде направен анализ на двустранното сътрудничество между България и Китай и ще бъдат разгледани актуални въпроси на българо-китайските икономически отношения и възможностите за разширяване на двустранното партньорство в редица области, като инвестиции, търговия, иновации и дигитална трансформация, транспорт, енергетика, социална политика, земеделие и храни, околна среда и води, култура, и др. По време на визитата ще се осъществи посещение и на българска бизнес делегация.

Казахстан закрива едно от почетните си консулства в България

Министерският съвет прие решение за оттегляне на даденото съгласие г-н Рашко Георгиев Динков - български гражданин, да изпълнява функциите на почетно консулско длъжностно лице на Република Казахстан в Република България със седалище в гр. Благоевград и консулски окръг, обхващащ територията на областите Благоевград, Пазарджик, Кюстендил, Перник и Смолян. С решението се оттегля и съгласието за откриване на консулство на Република Казахстан в Република България, ръководено от почетно консулско длъжностно лице, със седалище в гр. Благоевград и консулски окръг, обхващащ територията на областите Благоевград, Пазарджик, Кюстендил, Перник и Смолян.

Решението е прието във връзка с получена вербална нота от Посолството на Република Казахстан в София, с която българската страна е уведомена за решението на министъра на външните работи на Република Казахстан за освобождаване на г-н Рашко Динков от функциите му на почетно консулско длъжностно лице на Република Казахстан в Република България.

Като основен мотив за решението си казахстанската страна изтъква постъпила лична молба от г-н Рашко Динков да бъде освободен от изпълняваната длъжност с оглед на несъвместимостта на функциите му като почетно консулско длъжностно лице на Република Казахстан в Република България с тези на народен представител в 52-рото Народно събрание на Република България.

Министерският съвет одобри промени в наредбата за летищните такси

Министерският съвет одобри проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредба за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България.

Актуализира се размерът на таксовата единица за такса „прелитане", която определя стойността на аеронавигационното обслужване в българското въздушно пространство. Променя се и лихвеният процент при просрочено плащане на аеронавигационните такси.

За да се гарантират високи нива на безопасност, регулярност, качество и ефективност, е обновена таксовата единица за аеронавигационно обслужване в района на летище „Васил Левски" София, в съответствие с принципите на схемата за ефективност и таксуване в рамките на Единното европейско небе. Предвиждат се и подобрени стимули за развитие на трафика на летищата Варна и Бургас.

Промените целят съответствие с европейските изисквания, финансова устойчивост на аеронавигационното обслужване и повишаване конкурентоспособността на българските летища.

Нов Устройствен правилник на МРРБ предвижда намаляване броя на служителите и преструктуриране на дирекции

Правителството одобри промени в Устройствения правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, с които се цели оптимизиране на структурата на ведомството и прецизиране на функционалните характеристики на административните звена.

Общата численост на служителите се намалява с 39 щатни бройки и от 627 става 588. Намалява се и броят на дирекциите в общата администрация от 6 на 5.

Предвижда се обединяване на функционално свързани дейности, в рамките на един процес, в едно структурно звено. Така дейностите, осъществявани от досегашните дирекции „Правна" и „Обществени поръчки" ще се изпълняват вече от дирекция „Правни дейности". Новата структура ще обезпечи напълно функциите по осъществяването на правни дейности, процесуално представителство и процеса по планиране и провеждане на обществените поръчки.

С промените ще бъде закрито Звеното за мрежова и информационна сигурност, като функциите му ще се осъществяват от служител на дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност", определен със заповед на министъра и на негово пряко подчинение, който ще изпълнява функциите на служител за мрежова и информационна сигурност за мрежата на МРРБ.

С оглед изпълнение на функционалните задължения съгласно Закона за защита на класифицираната информация и предвид спецификата на материята - защита на националната класифицирана информация и защита на чуждестранната класифицирана информация, в Министерството на регионалното развитие и благоустройството се обособява „Служител по сигурността на информацията", като функциите му се извеждат от дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност".

В специализираната администрация също се оптимизират функциите на дирекциите. А именно - функциите в областта на административно-териториалното устройство и местното самоуправление преминават от дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство" в Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване"(ГРАО). Предложението за тази промяна е продиктувано от обстоятелството, че функциите на двете дирекции, свързани с местното самоуправление, са близки и следва да бъдат обединени в едно общо звено. Така функционално свързани дейности ще се осъществяват в рамките на един процес в една административна структура.

Наред с това дейностите по изпълнение на Националната стратегия за цифрова трансформация на строителния сектор 2030 г. и Пътната карта за изпълнение на Стратегията ще се управляват в една дирекция от структурата на МРРБ. С оглед на това, всички функции във връзка с изпълнението на Стратегията се прехвърлят като допълнителни функции на дирекция „Технически правила и норми".

С предвидените промени в Устройствения правилник на министерството администрацията се структурира в 2 главни дирекции, 12 дирекции, инспекторат и служител по сигурността на информацията.

Промените са в изпълнение на краткосрочните мерки на правителството за реформа и оптимизация на държавната администрация, включващи ограничаване броя на дирекциите в общата администрация, намаляване броя на междинните управленски нива като началник на отдели и сектори, и намаляване на разходите за персонал с 10 %. Целта е систематизиране на функциите на структурните звена, както и оптимизиране на щатната численост на персонала в тях с оглед по-ефективна организация за изпълнение на функциите им.

МС одобри създаването на Съвет за иновации и технологично развитие

Министерският съвет одобри проект на Решение, с което се създава Съвет за иновации и технологично развитие като консултативен механизъм за формулиране и провеждане на дългосрочна и последователна държавна политика в областта на иновациите и технологичното развитие.

Новият Съвет към министъра на иновациите и дигиталната трансформация ще осигурява постоянна и структурирана връзка между изпълнителната власт и представителите на иновационната екосистема, включително високотехнологичния бизнес, стартъпите, инвеститорите и научноизследователските организации. Чрез своя експертен формат той ще подпомага идентифицирането на критични и нововъзникващи технологии, формулирането на мерки за преодоляване на регулаторни и административни бариери, развитието на предприемаческата среда и проследяването на изпълнението на стратегическите приоритети.

Създаването на Съвета надгражда съществуващата институционална рамка по Закона за насърчаване на научните изследвания и иновациите и е съобразено с принципа на ясно разграничаване и допълняемост спрямо функциите на Съвета по иновации и научни изследвания.

С приемането на решението се очаква подобряване на координацията на политиките в областта на иновациите и технологичното развитие, както и по-ефективно взаимодействие между държавата и иновационната екосистема.

Нарушаването на ограничителните мерки на ЕС става престъпление

Министерският съвет одобри проект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (НК). С него се предлага нарушенията на ограничителните мерки на ЕС, както и тяхното заобикаляне, да станат тежки престъпления, които освен с лишаване от свобода да се наказват и със сериозни глоби, както и с възможност за лишаване от права.

С промените в НК в националното законодателство изцяло се транспонират изискванията на Директива (ЕС) 2024/1226 на Европейския парламент и на Съвета от 24 април 2024 година относно определянето на престъпленията и санкциите при нарушаване на ограничителните мерки на Съюза, и за изменение на Директива (ЕС) 2018/1673 (Директивата). Срокът за въвеждането й е изтекъл на 20 май 2025 г. и срещу страната ни от Европейската комисия е образувана процедура за нарушение.

Проектът предвижда създаване на нова глава в НК „Престъпления против ограничителните мерки на Европейския съюз". Сред включените в нея нови престъпления са: нарушения на мерките, свързани със замразяване на финансови средства или икономически ресурси; нарушения на ограниченията за допускане на определени лица на територията на държава членка (забрани за пътуване); нарушенията на забрана за или ограничаване на сключването или продължаването на сделки под каквато и да било форма (договори за обществени поръчки и концесии и др.); нарушенията на забрани за предоставянето на финансови услуги или извършването на финансови дейности (като финансиране и предоставяне на финансова помощ, предоставяне на инвестиции и инвестиционни услуги, приемане на депозити и др.); предоставянето на услуги, различни от финансови услуги (правни консултации, доверително управление, счетоводство, одит и др.) и др. Криминализира се също заобикалянето на ограничителните мерки на ЕС. Пример за подобно поведение е практиката попадналите под санкциите хора или фирми да прехвърлят на други притежавани от тях средства или икономически ресурси.

В съответствие с възможността, дадена от Директивата, се въвежда праг от 10 000 евро, като нарушения на ограниченията, свързани с финансови средства, икономически ресурси, стоки, сделки и др. под тази стойност не съставляват престъпления.

Няма да е престъпление също предоставянето на хуманитарна помощ на нуждаещи се в съответствие с принципите на безпристрастност, хуманност, неутралност и независимост. Под ударите на закона няма да попадат и адвокатите, които защитават или представляват клиенти в процесуални производства (наказателни, граждански, административни), включително и при предоставяне на правна информация за образуване или избягване на такова производство.

Утвърдени са годишните разчети за 2026 г. на сметката на Националния фонд за средства от Европейския съюз

Министерският съвет утвърди годишните разчети за 2026 година на сметката на Националния фонд за средства от Европейския съюз . Планираните приходи са в размер на 4 625 205,2 хил. евро, а индикативните разходи са в размер на 6 458 247,9 хил. евро.

С приетото решение се осигурява финансов ресурс за ефективно и ефикасно изпълнение на програмите, съфинансирани от Европейския социален фонд, Европейския социален фонд+, Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд, Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, Механизма за възстановяване и устойчивост, двустранните програми за трансгранично сътрудничество по външни граници на Европейския съюз и програмите, съфинансирани от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм и Швейцарско-българската програма за сътрудничество и други инструменти за финансова помощ.

Решението е прието в изпълнение на чл. 79, ал. 1, т.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 година. С него се гарантира прозрачността при разходването на публични средства по програмите и механизмите, съфинансирани от ЕС.

Одобрен е проектът на Закон за допълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси

Правителството одобри проект на Закон за допълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси (Конвенцията), изменена с Протокол, влязъл в сила на 1 юни 2011 г.

Допълнението в закона е заради необходимостта от класифициране на данъците, въвеждащи глобалното минимално облагане по Типовите правила на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, като нови данъци за целите на Конвенцията. Това ще позволи формите на административна помощ съгласно Конвенцията да бъдат прилагани законосъобразно и по отношение на тези данъци.

България е въвела правилата на глобалното минимално облагане в Закона за корпоративното подоходно облагане. В частта „Облагане на многонационалните и големите национални групи предприятия с допълнителен данък и с национален допълнителен данък" са регламентирани първичен допълнителен данък, вторичен допълнителен данък и национален допълнителен данък. Данъците се прилагат от 1 януари 2024 г., респективно 1 януари 2025 г. за вторичния допълнителен данък.

Те не са част от корпоративния данък по закона, а отделни данъци със специфична правна уредба. Всеки един от тях има самостоятелни характеристики по отношение на предмета на облагане, начина на определяне на данъчната основа, обхвата на данъчно задължените лица и механизма за изчисляване и събиране на дължимия данък. Промяната в закона е само в начина на класификация.

В момента България е страна по четири споразумения със сходен характер между компетентните органи за обмен на информация, разработени от ОИСР. Споразуменията се основават на чл. 6 от Конвенцията. Там е предвиден автоматичен обмен на информация за данъчни цели и се позволява на компетентните органи да договорят обхвата и условията на този автоматичен обмен.

Правителството одобри изплащането на 13 500 евро обезщетение след споразумение по жалба пред ЕСПЧ

Правителството одобри изплащането на обезщетение в размер общо на 13 500 евро след споразумение по жалба пред ЕСПЧ, което касае оплаквания по чл. 6 § 2 (зачитане на презумпцията за невиновност) и чл. 13 във връзка с чл. 6 § 2 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи (Конвенцията).

На 26 април 2020 г. в рамките на воденото срещу жалбоподателите наказателно производство им било повдигнато обвинение. Прокуратурата внася в съда обвинителен акт срещу тях и срещу предполагаемите им съучастници и веднага публикува на интернет страницата си и на сайта youtube видео, посветено на наказателното производство, водено срещу жалбоподателите. Те са обозначени като респективно основен участник № 1 – собственик на дружеството „Нованор" ООД и основен участник № 2 – управител на дружеството „Нованор" ООД. Във видеото разказвач обяснява дейността на престъпната група с помощта на различни схеми, илюстриращи връзките между участниците, сключените договори и измамливите действия, осъществени с цел да се получат плащания по европейски фондове. Това видео е ползвано от множество информационни сайтове, публикували статии, посветени на наказателното производство, в които жалбоподателите се споменават поименно. Понастоящем наказателното производство е висящо на съдебна фаза.

В светлината на константната си практика, ЕСПЧ съдейства на страните да постигнат приятелско споразумение, ако българското правителство се съгласи да заплати обезщетение в размер на общо 13 500 евро на жалбоподателите. Със сключване на споразумението се избягва установяване на нарушение на Конвенцията и осъдително решение по делото и жалбата се заличава, без да се изпраща в Комитета на министрите за наблюдение на изпълнението.

Министерският съвет отпусна близо 4 млн. евро за три национални програми в образованието

Министерският съвет одобри финансиране от 3 949 937 евро по три национални програми, насочени към приобщаване на децата и учениците към системата на предучилищното и училищното образование и модернизиране на материалната база.

В подкрепа на усилията за подобряване на процеса по обхващане се отпускат средства по Национална програма „Заедно за всяко дете" за 81 общински детски градини и училища. Те ще бъдат финансирани с 97 146 евро за подпомагане на дейностите на екипите по обхват и взаимодействие с родителите на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст.

За осигуряване на достъп на хората с увреждания до българските образователни институции, както и вътре в сградите, 13 общински училища получават средства в размер на 146 086 евро по НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда". Финансирането е за строително-ремонтни дейности и доставка на съоръженията.

По същата програма 239 общински образователни институции ще получат средства за модернизиране на училищната среда с цел провеждане на ефективен учебен процес и за създаване на центрове за хуманитарни науки. Подкрепата е в размер на 3 057 682 евро. С 483 898 евро се финансират и 34 общински образователни институции за оборудване и обзавеждане на съвременни кабинети и кътове за занимания по интереси на открито. Това ще допринесе за по-пълноценно развиване на интересите и способностите на децата и учениците в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта.

Финансова подкрепа от 165 125 евро ще получат и 8 общински професионални гимназии и средни училища с професионални паралелки по НП „Професионално образование и обучение". Средствата са за подобряване на образователната среда и осигуряване на качествено професионално образование, съответстващо на потребностите на пазара на труда.

Одобрен е Доклад за изпълнението към 30 юни на Плана за намаляване на административната тежест

Министерският съвет прие Решение за одобряване на Доклад за изпълнението към 30 юни 2026 г. на Плана за намаляване на административната тежест, приет с Решение № 233 на Министерския съвет от 2024 г.

Планът за намаляване на административната тежест съдържа общо 235 мерки, които са в следните основни направления: отпадане на изискуеми документи, служебно събиране на информация, уреждане със закон на процедурите по предоставяне на административни услуги, намаляване на срокове, подобряване на дейностите по администриране на регистри и разширяване на тяхната използваемост в административните производства. За изпълнението на мерките са предвидени промени в 91 закона.

Към 30 юни 2026 г. статусът на изпълнение на 235-те мерки за намаляване на административната тежест е както следва:

1. Законът е обнародван в „Държавен вестник" - 35 мерки.

2. В процес на изпълнение - общо 158 мерки, като от тях:

2.1. Законопроектът е одобрен от Министерския съвет и е внесен в 52-рото Народно събрание - 23 мерки.

2.2. Законопроектът е в процес на изработване - 135 мерки.

3. Изпълнението не е започнало - 42 мерки.

Примери за изпълнени мерки със съществен ефект са мерките, реализирани с промени в Закона за кадастъра и имотния регистър, според които отпадна изискването за представяне на копия от скици и други кадастрални данни и се въведе задължение за служебно събиране на необходимата информация. В резултат на изпълнението на мерки от плана в редица закони отпадна и изискването за представяне на документи, удостоверяващи завършено образование, като необходимата информация се набавя по служебен път.

Одобреният доклад за изпълнението на плана ще бъде публикуван на Портала за обществени консултации (www.strategy.bg).

Министерският съвет одобри проектодоговора за застраховка „Обща гражданска отговорност" на ДП „Радиоактивни отпадъци"

Министерският съвет одобри на днешното си заседание проекта на нов договор за застраховка „Обща гражданска отговорност" на Държавното предприятие „Радиоактивни отпадъци" (ДП РАО). Застрахователният договор ще бъде сключен с Гражданското дружество „Български национален застрахователен ядрен пул" за срок от една година. Действащият в момента договор изтича на 31 август 2026 г.

Уредбата на застраховката „Обща гражданска отговорност" се съдържа във Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда, както и в Закона за безопасно използване на ядрената енергия. Съгласно чл. 129, ал. 2 от него, експлоатиращият ядрената инсталация е единствено отговорен за вредите от ядрена авария, освен ако във Виенската конвенция е определено друго.

ДП РАО експлоатира Националното хранилище за погребване на радиоактивни отпадъци на специализираното поделение НХРАО, както и съоръженията за управление на радиоактивни отпадъци на специализираните поделения „Радиоактивни отпадъци - Козлодуй" и „Извеждане от експлоатация - Козлодуй". Предприятието притежава и лицензии за извеждане от експлоатация на блоковете 1-4 на АЕЦ „Козлодуй".

С над 1 млн. евро кабинетът компенсира семейства на неприети деца в градина

Кабинетът одобри 1 165 064 евро за компенсации на семействата, чиито деца не са приети в държавни или общински детски градини поради липса на свободни места. Средствата се предоставят за 1997 деца от четири общини - Столична община, Пловдив, Варна и „Родопи".

По тази мярка се компенсират семейства на деца от 3-годишна възраст до постъпването им в първи клас. Максималният месечен размер на компенсациите за отглеждането и обучението за 2026 г. е 296,55 евро за дете. Средствата са за периода от 1 май до 30 юни 2026 г.

Кабинетът предлага ратифициране на изменение на Рамковото споразумение относно Програмата за индустриално сътрудничество F-16 блок 70

Министерският съвет одобри предложение до Народното събрание за ратифициране със закон на изменение на Рамковото споразумение относно Програмата за индустриално сътрудничество F-16 блок 70.

Изменението на Рамковото споразумение относно Програмата за индустриално сътрудничество F-16 блок 70 ще даде ход на изпълнението на нов проект, който ще надгради вече съществуващ индустриален капацитет за поддръжка на компоненти от системата на изтребителите F-16 блок 70 на територията на страната ни и ще позволи Република България да осъществява собствена, независима логистична поддръжка и експлоатация през целия жизнен цикъл на компоненти от системата на F-16 блок 70.

С новия проект ще бъдат трансферирани ноу-хау и технологии, които ще допринесат за повишаване на конкурентоспособността на отбранителния ни сектор и за усвояване на продукти и услуги, които са с потенциал да бъдат търсени на международния пазар.

Прието е Постановление за закриване на Съвет „Партньорство за здраве"

Министерският съвет прие Постановление за закриване на Съвет „Партньорство за здраве". Съвет „Партньорство за здраве" е създаден в изпълнение на Концепцията „Цели за здраве 2020" и Националната здравна стратегия 2020 с цел постигане на широк обществен консенсус при провеждането, мониторинга и оценката на здравните политики и при осъществяването на реформи в сферата на здравеопазването.

Основните мотиви за закриването на Съвета са, че този орган не е функционирал ефективно, няма резултати от дейността му, липсва заинтересованост от членовете му за изпълнение на делегираните им дейности. Не на последно място налице са достатъчно алтернативни и тясно профилирани органи в сектора, които изпълняват дейности, сходни с дейността на Съвета.

Министерският съвет одобри допълнителни средства за HEMS

Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2026 г. в размер на 4 986 305 евро за „България Хели Мед Сървиз" ЕАД. Средствата се предоставят като субсидия за осигуряване на въздушен транспорт за нуждите на спешната медицинска помощ, организирана от държавата.

През 2026 г. дружеството оперира с 8 хеликоптера, като разширява оперативните си бази от една през 2025 г. до две през 2026 г., с планирано разгръщане до четири бази до края на годината. Нарастването на дейността води до увеличени разходи за техническо обслужване, командировки, застраховки, гориво, обучение на пилоти и поддържане на летателната годност на въздухоплавателните средства.

От стартирането на системата през юни 2024 г. до 31 юли 2026 г. са изпълнени 314 мисии за спешна медицинска помощ и 665 тренировъчни и тестови полета. Само през първите седем месеца на 2026 г. са осъществени 145 мисии, което надвишава броя на мисиите за цялата 2025 г.

Допълнителните средства ще покрият разходи за обучение на пилоти, възнаграждения и осигуровки, командировки, гориво, застраховки, както и ремонтни дейности на хеликоптери, включително задължения по договори за сух лизинг с Министерството на здравеопазването.

Авиационният оператор е задължен да поддържа непрекъснато съответствие с изискванията за безопасност, летателна годност, обучение на персонала и техническо обслужване. Тези разходи са задължителни и не могат да бъдат намалявани без риск за оперативната готовност и качеството на предоставяната услуга от общ икономически интерес.

С одобрените средства се гарантира устойчивото функциониране на системата за въздушна спешна медицинска помощ, която е от ключово значение за опазването на човешкия живот.

Прието е решение във връзка с инвестиционно предложение „Временен полеви лагер в местността „Орлето"

Министерският съвет реши да не се извършва процедура по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за изграждането на временен полеви лагер в местността „Орлето" във войскови район „Кабиле".

В изпълнение на екологичното законодателство Министерството на отбраната е уведомило Министерството на околната среда и водите за инвестиционното предложение. Преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по ОВОС за конкретния обект.

Решението се налага предвид това, че инвестиционното предложение ще се реализира единствено за целите на националната отбрана и НАТО, като се отчита, че процедурата по ОВОС предполага предоставяне на класифицирана информация, което би създало риск за сигурността.

Реализацията на проекта ще повиши националните отбранителни способности и ще укрепи възпиращия потенциал на Източния фланг на Алианса.

България се присъединява към Меморандума за създаването и функционирането на Многонационалния логистичен координационен център

Министерският съвет прие Решение, с което одобрява Нота за присъединяване на страната ни към Меморандума за разбирателство относно създаването, администрирането и функционирането на Многонационалния логистичен координационен център (MLCC OPERATION MOU).

Многонационалният логистичен координационен център (Multinational Logistics Coordination Center (MLCC) е създаден през 2012 г. с водеща държава Чешката република и към момента обединява 22 страни-членки на НАТО и на програмата на Алианаса „Партньорство за мир". Мисията на центъра е да изгражда и подобрява логистичните способности, да способства за преодоляване на критичните логистични дефицити, както и за намаляване на разходите, като предоставя многонационални решения за логистична подкрепа по време на операции и учения. Центърът планира и провежда многонационални командно-щабни и компютърно-подпомагани учения, като „Capable Logistician" и „Connected Logistician"; курсове за работа с автоматизираната система за планиране на логистичното осигуряване в НАТО (Logistics Functional Area Services (LOGFAS).

През последните години България участва в инициативи на Многонационалния логистичен координационен център като "наблюдател".

С присъединяването към Меморандума за създаването, администрирането и функционирането на Многонационалния логистичен координационен център България ще повиши логистичните способности на формированията от Въоръжените сили и ще усъвършенства подготовката на логистичните кадри, включително и за работа с логистичната информационна система на НАТО „LOGFAS".

Пълноправното членство към центъра ще предостави и възможност Военната академия „Г. С. Раковски" да бъде акредитирана за провеждане на основния курс по „LOGFAS". Това не само ще спести финансови средства за обучението на българските военнослужещи в чуждестранни училища, но и ще привлече чуждестранни военнослужещи за обучение в нашата страна.

Одобрени са промени в Закона за железопътния транспорт

Одобрени са промени в Закона за железопътния транспорт, които отразяват изменения в европейската нормативна рамка за определяне на спецификации за регистрите на превозните средства.

Със законопроекта се предлага Изпълнителна агенция „Железопътна администрация" да бъде определена за регистриращ орган в железопътния транспорт съгласно изискванията на Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1614. Агенцията ще води Регистър на разрешенията за въвеждане в експлоатация на стационарни подсистеми и Регистър на разрешенията за пускане на пазара на превозни средства с област на употреба – железопътната инфраструктура на Република България.

Променят се условията при командироване извън страната на военнослужещи и служители от Министерството на отбраната и Българската армия

Министерският съвет прие изменение на Наредбата за финансовите условия при командироване на военнослужещи и цивилни служители от Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия в международни организации или в други международни инициативи извън територията на страната.

Промените са свързани с определянето на базисни размери на дневните командировъчни пари, които служителите получават при дългосрочно командироване в чужбина. Те се изравняват с определените размери в Наредба за командировъчните средства при задграничен мандат. Уеднаквят се средствата за покриване на учебните такси, наеми на жилища, медицинско обслужване, здравно осигуряване и допълнителните командировъчни средства за членовете на семейството на командированите служители.

Изпълнението на постановлението ще допринесе за преодоляване на кадровия дефицит на Министерството на отбраната в международните организации и инициативи извън територията на страната и повишаване на ефективността на представителството в тях.

Одобрен е проект на План за сътрудничество между Министерство на здравеопазването на Република България и Министерство на здравеопазването на Република Северна Македония

Министерският съвет взе Решение за одобряване на проект на План за сътрудничество между Министерство на здравеопазването на Република България и Министерство на здравеопазването на Република Северна Македония за периода 2026 – 2028 г., като основа за водене на преговори.

Тригодишният План за сътрудничество обхваща следните основни области: първична, специализирана и болнична медицинска помощ; профилактика и контрол на заразните и незаразните заболявания (включително ХИВ/СПИН); епидемиологичен надзор и управление при извънредни ситуации; здравно законодателство, статистика и електронно здравеопазване.

Насърчава се и сътрудничеството между научноизследователски институти, университети и лечебни заведения от двете страни с цел обмяна на опит в областта на медицинската наука и информация за лекарствени продукти, развитие на нови технологии и ново медицинско оборудване.

Сътрудничеството при изпълнение на Плана ще се осъществява в съответствие с предвидените бюджетни средства на всяка от страните.

Изпълнението на Плана за сътрудничество ще допринесе за задълбочаване на двустранните отношения, обмен на информация, опит и специалисти и ще създаде възможности за участие в национални и международни мероприятия в областта на здравеопазването.

Променя се Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча

Министерският съвет прие Постановление за изменение на Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча.

С постановлението се намаляват дневните норми за отстрел на пъдпъдък. За един ловец максимално допустимият брой се редуцира от досегашните 15 на 10 броя птици дневно. При организирания ловен туризъм дневната норма също се намалява – от разрешените до момента 30 броя също на 10 броя.

Одобрени са промени в Закона за защита от дискриминация за намаляване на разликата в заплащането между жените и мъжете

Правителството прие проект за промени в Закона за защита от дискриминация, чиято цел е да намали разликата в заплащането между жените и мъжете за равностоен труд и да повиши справедливостта и прозрачността на пазара на труда в България. У нас разликата във възнагражденията на двата пола е 12% по данни на Евростат за 2024 г., което надхвърля средното равнище за Европейския съюз - 11,1%.

Със законопроекта в националното законодателство се транспонира Директива (ЕС) 2023/970 на Европейския парламент и на Съвета от 10 май 2023 година за укрепване на принципа на равно заплащане на жените и мъжете за равен труд.

С новите разпоредби се въвеждат мерки за повишаване на прозрачността при заплащането на труда. За работодателите се въвеждат задължения да предоставят информация за разликата във възнагражденията на служителите от двата пола, без да разкриват индивидуалния размер на техните заплати. Законодателните промени гарантират правото на работниците да получават информация за средните нива на заплащането в предприятието за тяхната позиция, която ще включва и разбивка на възнагражденията по пол.

След консултация с представителите на работниците и служителите работодателите ще изготвят съвместна оценка на заплащането. Ако се установят необосновани различия в средното възнаграждение на жените и мъжете, които полагат равностоен труд, ще се предприемат коригиращи действия.

Одобрени са резултатите от българското участие в неформалното заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство, част „Рибарство"

Правителството одобри доклада от участието на Република България в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, част „Рибарство", проведено в периода 28 – 29 юли 2026 г., в гр. Корк, Ирландия. Темата, върху която се фокусира дискусията, беше „Осигуряване на процеса по обновяване на поколенията в рибарството и аквакултурите".

Държавите членки постигнаха широк консенсус, че привличането на млади хора в сектора е ключово за неговото бъдеще и е пряко свързано с икономическата му жизнеспособност, по-добрите условия на труд, инвестициите и благоприятната регулаторна среда.

Участниците подчертаха необходимостта от модернизация на риболовния флот, подобрен достъп до финансиране, развитие на професионалното обучение и повишаване на привлекателността на професията. Беше потвърдено, че устойчивото управление на рибните ресурси и научнообоснованите решения следва да останат в основата на Общата политика в областта на рибарството, при запазването на баланса между опазването на ресурсите, икономическата устойчивост и развитието на крайбрежните общности.

Аквакултурите бяха определени като стратегически сектор за продоволствената сигурност на Европейския съюз, чието развитие следва да се насърчава чрез инвестиции в иновации, научни изследвания, цифровизация и образование. Подчертана беше и необходимостта от целенасочена подкрепа за дребномащабния риболов, като важен фактор за устойчивото развитие на крайбрежните райони и съхраняването на местните традиции.

Правителството одобри проект на Закон за потребителския кредит

Правителството одобри проект на Закон за потребителския кредит, който въвежда в националното законодателство изискванията на Директива (ЕС) 2023/2225 на Европейския парламент и на Съвета от 18 октомври 2023 година относно договорите за потребителски кредити и за отмяна на Директива 2008/48/ЕО.

Законопроектът има за цел да повиши нивото на защита на потребителите, да ограничи нелоялните практики, да подобри контрола и да намали риска от свръхзадлъжнялост.

Проектозаконът актуализира правната рамка и въвежда в своя обхват нови видове потребителски кредит, както и такива предоставяни онлайн. В приложното поле на закона се включват кредити до 100 000 евро, кредитите под формата на овърдрафт, при които кредитът трябва да бъде погасен в срок от един месец, както и определени краткосрочни и безлихвени кредити, включително продуктите „купи сега, плати по-късно".

Законопроектът подобрява информираността и прозрачността при предоставяне на кредити. Въвежда се задължение за кредиторите и кредитните посредници да предоставят обща информация за потребителските кредити, като се подобрява съдържанието на преддоговорната информация и на данните, включвани в договорите. Целта е потребителите да разполагат с необходимата информация, за да направят информиран избор при кандидатстване за кредит.

Установяват се по-строги правила за рекламата и търговските съобщения, които трябва да бъдат ясни, разбираеми и да не подвеждат. Забраняват се практики за предоставяне на непоискани кредити, включително изпращане на предварително одобрени кредитни карти без заявка от потребителя, както и едностранно увеличаване на разходния лимит на овърдрафт или кредитна карта без предварително искане и изрично съгласие. Не се допуска използването на предварително отметнати полета и други форми на мълчаливо съгласие за предоставяне на допълнителни услуги.

Със законопроекта се въвежда изискване за разрешение и регистрация на кредитните посредници за потребителски кредит. Изискването за разрешение и регистрация ще се прилага и за кредиторите, предоставящи потребителски кредит, които до момента не са обхванати от такова. Комисията за защита на потребителите ще води и поддържа регистър на кредитните посредници и регистър на кредиторите, предоставящи потребителски кредит. Комисията още ще предоставя съвети на потребителите, изпитващи затруднения при изпълнение на техните финансови задължения.

Одобрен е проект на споразумение за сътрудничество с Регионалния офис за Европа на Световната здравна организация

Министерският съвет взе Решение за одобряване на проект на Двугодишно споразумение за сътрудничество (ДСС) между Министерството на здравеопазването на Република България и Регионалния офис за Европа на Световната здравна организация за периода 2026-2027 г.

Общият бюджет на Споразумението възлиза на 500 000 (петстотин хиляди) щатски долара. Средствата, включени в проекта на Двугодишното споразумение за сътрудничество 2026-2027 г., са средства на СЗО, разпределени за сътрудничеството на Регионалния офис със страната.

В проекта, съобразно националния контекст, са определени приоритетните области за сътрудничество, сред които: проактивна система за здравна сигурност; превенция, готовност и реакция при извънредни ситуации и пандемии; намаляване на въздействието на незаразните болести върху хората и обществото; здравословен и активен начин на живот за всички във всички възрасти; модерна и устойчива здравна система, която отговаря на очакванията на потребителите.

Планираните дейности със СЗО са функция от политиките на организацията в глобален и регионален план и приложението им на национално равнище e в съответствие с националните здравни приоритети на България.

Изпълнението на ДСС 2026-2027 г. цели да допринесе за постигане на устойчива и благоприятна среда в България, която да осигури възможност за по-добро здраве и благосъстояние за всички, в синхрон с Дневния ред за устойчиво развитие до 2030 г. на ООН.

Одобрени са ред и условия за финансиране на обекти от Инвестиционната програма за общински проекти чрез Програма „Развитие на регионите" 2021-2027 г.

С прието днес постановление правителството одобри реда и условията за финансиране на обекти от Инвестиционната програма за общински проекти чрез Програма „Развитие на регионите" 2021-2027 г. Чрез него се регламентира възстановяването на извършени разходи от държавния бюджет по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството при предоставяне на финансиране по Програма „Развитие на регионите" 2021 -2027 г. за проекти по чл. 113, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г.

Основната цел на новото постановление е да създаде предвидим и прозрачен механизъм за координация между националните публични средства и европейското финансиране като приоритетно зрели проекти от Инвестиционната програма за общински проекти се финансират от бюджета на Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 г. С приемането на ясни правила правителството гарантира регулаторен контрол и минимизира рисковете от забавяне на плащанията по ключови регионални и инфраструктурни обекти. Това ще ускори реалното изпълнение на проектите и ще повиши ефективността при управлението на публичния ресурс.

Новите правила описват детайлно стъпките, по които направените разходи по проекти от Инвестиционната програма за общински проекти ще се възстановяват от бюджета на Програма „Развитие на регионите" 2021-2027 г. За тази цел се изисква Съответствие с критериите за допустимост на програмата като финансовите трансфери ще се извършват след верификация и отчитане на свършената работа, което гарантира законосъобразност на всеки етап.

Постановлението има стратегическо значение за общините и държавните структури, тъй като осигурява стабилност при модернизацията на градската среда, социалната и образователната инфраструктура в страната. Чрез него се дава сигурност, че инвестициите ще бъдат своевременно рефинансирани с европейски средства.

В същото време, навременното осигуряване на възможност за финансиране на проектите с безвъзмездна финансова помощ ще минимизира риска от загуба на средства през 2026 г.. както и във връзка с крайния срок за допустимост на разходите по ПРР и цялостното отчитане на програмата.

Тези мерки ще осигурят своевременно финансиране на зрели проекти, което ще подпомогне държавния бюджет в дългосрочен план, и ще допринесе за максимално усвояване на средствата от Европейския съюз при спазване на принципите на добро финансово управление.