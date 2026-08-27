Съдът отряза ГЕРБ и ПП-ДБ за квотите в районните изборни комисии

Най-големият остатък по метода Хейър-Ниймаер се пада за ДПС, затова те трябва да имат по двама представители, категорични са магистратите

Върховният административен съд поряза жалбите на ГЕРБ-СДС и "Продължаваме промяната - Демократична България" за разпределението на квотите в районните избирателни комисии. Магистратите приемат, че ПП-ДБ не са пряко заинтересовани от крайния резултат, а в друго определение констатират, че хората на Бойко Борисов трябва да приемат решението на Централната избирателна комисия.

На 19 август ЦИК прие методиката за съставяне на районните комисии. Всеки МИР, избиращ до 9 мандата получава по 13 души комисия, а тези с 10 и повече 17. В тези, които имат 13 члена мнозинството от "Прогресивна България" получи по 6 души, ГЕРБ, ПП-ДБ и ДПС взимат по двама, а "Възраждане" един. В големите райони разпределението е 8 за ПБ, по трима за ГЕРБ и ПП-ДБ, двама за ДПС и един за "Възраждане".

Това обаче предизвика реакции, а представители на опозицията обявиха, че така в "малките" РИК се ощетяват ГЕРБ. Последваха две жалби до съда - от ГЕРБ и от ПП-ДБ.

Хората на Бойко Борисов се оплакаха, че при съотношение 39 срещи 21 народни представители в полза на ГЕРБ срещу ДПС и двете партии получават еднакъв брой членове в районните комисии. ПП и ДБ също са с две, защото изчисленията са на база на явяването им на вота - тогава те все още бяха коалиция и като такава вкараха в парламента 37 народни представители.

На сайта на ВАС е качена информация, с която съдът де факто оставя разпределението, направено от ЦИК и не приема, че ГЕРБ са ощетени. Магистратите са категорични, че методът на най-големия остатък Хеър-Ниймайер е използван правилно и районните комисии трябва да са с 13 члена. По същия метод най-големият остатък се пада на ДПС и затова ГЕРБ не заслужават трети мандат.

ВАС приема, че ЦИК е спазил закона, давайки две места за хората на Делян Пеевски. "Изборният кодекс в тази си част представлява математически изчисления въз основа на определен брой представителство в Народното събрание. Поради което при определено зададени параметри се получава даден резултат – както в случая при така направените от ЦИК изчисления, се получава най-голям остатък при партия ДПС, поради което е и определен броя членове в РИК на двама", констатират от съда.

"Върховните магистрати приемат, че оспореното решение не е насочено към защита на собствената правна сфера на жалбоподателя, а към разпределението на място между два други парламентарно представени политически субекта. Служебно известно на съда е, че Решение № 34-ПВР от 19 август 2026 г. на ЦИК е оспорено пред ВАС и от коалиция „ГЕРБ-СДС" — политическият субект, в чиято полза жалбоподателят претендира спорното допълнително място, поради което засегнатата от твърдяното нарушение правна сфера е предмет на самостоятелна съдебна защита, упражнена от нейния носител, а не от настоящия жалбоподател", заявява ВАС, оставяйки без разглеждане жалбата на ПП-ДБ.

Решението на ВАС е окончателно.