Правителството дава 117 млн. евро за президентските избори

116,928 млн. евро отдели правителството за президентските избори на 25 октомври. На заседанието си в сряда кабинетът одобри план сметката.

Съгласно Изборния кодекс план-сметката за изборите се приема не по-късно от 55 дни преди изборния ден, а средствата за организационно-техническата подготовка на изборите се предоставят на общинските, съответно областните администрации, не по-късно от 30 дни преди изборния ден.

С финансовия ресурс ще се осигури изпълнението на дейностите, свързани с подготовка и отпечатване на избирателните списъци; материално-техническото осигуряване на изборния процес, вкл. осигуряване на зали за изчислителни пунктове и за приемане на протоколи; логистичното осигуряване на областните и общинските администрации и на администрацията на Министерския съвет; възнаграждения на членовете на районните и секционните избирателни комисии; осигуряване на гласуването в чужбина; обезпечаване на охранителните мероприятия от Министерството на вътрешните работи с цел опазване на обществения ред и сигурност; провеждане на разяснителна кампания за правата и задълженията на гражданите и начина на гласуване; осигуряване на дейности по видеонаблюдението и видеозаснемането на изборния процес; организиране на места за гласуване в държавните училища и др.

Министерският съвет има готовност да осигури допълнително необходими средства при сключване от страна на Централната избирателна комисия на договори за логистика и техническа поддръжка на специализирани устройства за електронно машинно гласуване, както и за други материали и съпътстващи дейности за обезпечаване на машинното гласуване, създаване на звено за управление на машинното гласуване, гласуването с хартиени бюлетини, компютърната обработка на данните от гласуването в изборите и издаването на бюлетин с резултатите от изборите.

Необходимите средства за финансирането на одобрените с план-сметката разходи по подготовката и произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент ще се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2026 година.