Още трима непълнолетни задържа прокуратурата за убийството на Младежкия хълм в Пловдив

Новите обвиняеми ритали и нанасяли удари с ръце върху Георги Кузев

С тях подведените под отговорност стават осмина, сред тях две момичета

Още трима са задържани за жестокото убийство на Георги Кузев на Младежкия хълм, съобщи Пловдивската окръжна прокуратура. Те са подведени като съучастници. В ареста вече са други петима. Новите обвиняеми са били съучастници в зверството, извършено по особено мъчителен начин за убития.

Според събраните до момента доказателства – анализ на показанията на свидетели и на приложени видеозаписи, както и от експертиза, според която по дрехите им са открити петна от човешка кръв, е направено обосновано предположение за участието им в извършване на убийството.

Установено е, че и те са нанасяли удари с ръце и крака по тялото на 37-годишния Кузев.

Тримата обвиняеми днес са дали обяснения в присъствието на адвокатите си. С постановление на наблюдаващия прокурор те са задържани за срок до 48 часа. Прокуратурата ще внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо всеки от тях.

Към момента по делото обвиняемите са вече осем непълнолетни лица - шест момчета и две момичета. Спрямо петима от тях по-рано е била взета от съда мярка за неотклонение "задържане под стража". Продължават активните действия по разследването.

Още при първоначалното задържане на петимата изявени пловдивски юристи попитаха защо само те са привлечени, след като на снимката с пребития Георги се виждат 9 души, а десетият очевидно е фотографирал. Тогава от държавното обвинение обясниха, че ако има подробности за нови привлечени, те ще бъдат огласенил