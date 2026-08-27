Хеликоптер гаси пожар в планината Славянка до гръцката граница

Хеликоптер AS 532 AL Cougar с екипаж от 24-та авиационна база участва в гасенето на пожар, който гори в планина Славянка в района на село Голешово, община Сандански, съобщиха от Министерството на отбраната.

Участието на военнослужещите е по искане на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението" – МВР. Хеликоптерът е излетял в 16.49 часа за подпомагане действията по гасенето на огъня от въздуха.

Според местни жители огън има на две места - в м. Хамбар дере, където теренът е много стръмен, и в м. Билянов дол.

През август 2024 г. огромен пожар горя близо два месеца в планината, като пламъците тогава прехвърлиха билото откъм гръцка страна и минаха на наша територия. Гасенето бе на ръка, после пристигна и хеликоптер, но огънят окончателно бе потушен едва след първия сериозен дъжд в района. Тогава имаше проблем при наземното гасене, защото се оказа, че по границата има останали от десетилетия мини, които застрашаваха живота и здравето на огнеборци, горски, военни и доброволци.