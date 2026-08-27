Започва проверка в НДК заради големи загуби и разходи за заплати

Правителството възложи финансова инспекция на НДК за две години и половина назад. Причините са разминаване в данните за състоянието на дружеството, големи натрупани загуби, но и голям скок в разходите за персонал. Това става ясно от решенията на Министерския съвет след заседанието в четвъртък.

Проверката е възложена на Агенцията за държавна финансова инспекция и ще е за периода от 1 януари 2024 г. до 30 юни 2026 г.

"Решението е прието с оглед необходимостта от допълнително изясняване на финансовото състояние и управлението на дружеството и за защита на публичните финансови интереси. Повод за проверката са установени различия между публично представени данни за финансовото състояние на НДК и данните от финансовите отчети на дружеството", гласи решението на правителството.

Въпреки увеличението на паричните средства НДК отчита загуба през всяка от годините в периода 2023-2025 г., като тя достига 3,4 млн. лв. през 2025 г. Същевременно разходите за персонал нарастват с около 73% за същия период, докато приходите се увеличават с около 17%. Отчетени са и ниски нива на инвестиции при годишни амортизационни разходи от над 5 млн. лв. Ще бъдат проверени финансовото състояние на дружеството, приходите и разходите, вземанията и задълженията, инвестиционната дейност, както и законосъобразността на финансово-стопанската и отчетната дейност. Ще бъдат анализирани и възнагражденията на членовете на управителните органи и ключовия управленски персонал, включително тяхното съответствие с нормативните изисквания.

Въпреки големите загуби на дружеството през последните години заплатите там сериозно са се увеличили, съобщи министър Милошев в началото на юни. Заплатите на съвета на директорите през 2023 г. са над 103 000 евро, през 2024 г. - 157 989 евро, а през 2025 г. - 304 534 евро. Изпълнителния директор Андрияна Петкова Татарова е получавала по 13 680 евро на месец миналата година.

Инспекцията ще потвърди или отхвърли наличието на нарушения и причинени вреди на имуществото на дружеството.

В началото на юли министърът на културата Евтим Милошев смени борда на директорите на НДК. Изпълнителен директор стана Ия Петкова-Ангелова - съпруга на Иван Ангелов, заместник-председател на парламента от "Прогресивна България". От 2015 и 2020 г. тя е била началник на "Стратегическо развитие" в НДК, а през 2019 г. е била шеф на рекламния отдел там.