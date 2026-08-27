Терзиев: Ще има над 20 км нови велоалеи до края на 2027 г.

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Разширяването на мрежата включва трасета в големи капиталови обекти, паркова среда и иновативни „успокоени зони" чрез промяна в организацията на движението.

Общината търси възможности за реализацията на още поне 10 км. освен 20-те включени в настоящите проекти

През 2027 година стартира изграждането на 30-километровото вело трасе по Зеления ринг на София.

Дългосрочното планиране след 2027 г. се базира на директна обратна връзка от гражданите и съвместна работа с експертна работна група

"Столична община ускорява работата по изграждането на по-свързана, безопасна и удобна велосипедна мрежа в София. До края на 2027 г. са планирани над 20 км нови и обновени велотрасета, като паралелно с тях общината търси възможности за реализацията на още поне 10 км." Това каза кметът на София Васил Терзиев пред медии днес.

Подходът е да се използват всички възможности за изграждане на велосипедна инфраструктура – както при големи инфраструктурни обекти, така и в парковете и чрез промени в организацията на движението, когато това позволява по-бързо и ефективно създаване на безопасни велосипедни маршрути в т. нар. успокоени зони.

„Истерията, която се създаде през последните дни, няма нищо общо с политиката на Столична община. Няма да спираме децата да карат колела в парка, нито родителите да празнуват рождените им дни там. Единственото, което искаме, е парковете да бъдат по-приятни и по-сигурни за всички. Повтарям – тези правила по никакъв начин не ограничават нормалното използване на парковете от хората." Това добави кметът.

Какво предстои до края на 2027 г.

Към момента има конкретна проектна и административна готовност за над 20 км велосипедна инфраструктура, които са разпределени между капиталови обекти и парковата среда.

Близо 15 км в рамките на големи инфраструктурни обекти

Близо 15 км велотрасета са планирани в големи инфраструктурни обекти, част от които се планира да бъдат финансирани със заем, който общината ще предложи на общинския съвет за периода 2026–2027 г.

Сред ключовите обекти за 2027 година са:

3 км трасета в първия участък от "Зеления ринг" - между Гара Пионер и бул. "Шипченски проход";

4 км, включени в рехабилитация на бул. "Рожен";

2,8 км в рамките на бул. "Копенхаген", чието строителство започва този месец;

1,6 км по Източната тангента;

1,8 км в проекта за реконсртукция на бул. "Христо Ботев"

1,6 км е трасето по бул. „Никола Мушанов" – от ул. „Житница" до бул. „Възкресение".

Това е важна част от подхода на общината – когато се реализират големи инфраструктурни обекти, велосипедната инфраструктура да бъде планирана и изграждана като част от тях, а не като отделно и последващо решение.

Още 6.7 км в парковете

Парковете дават възможност за изграждане на безопасни велосипедни маршрути, отделени от автомобилния трафик. До края на 2027 г. са планирани:

Борисова градина – 2.4 км паркова алея, в рамките на която вече ще се регламентира и двупосочна велоалея;

Северен парк – 1.1 км нови веломаршрути;

Южен парк – 3.2 км с проектна готовност през 2026 г.

Тези проекти вече са в различна степен на подготовка, което позволява поетапното им реализиране.

Работи се и за още поне 10 км

Амбицията на Столична община не се ограничава до вече подготвените над 20 км.

Екипите работят по идентифицирането на още поне 10 км възможни трасета по уличната мрежа и в други паркове. Целта е да бъдат намерени допълнителни възможности за свързване на съществуващите велоалеи и за създаване на маршрути, които реално могат да се използват за ежедневни пътувания.

Така подходът не е да се изчака един голям проект, а да се използват различни възможности – ново строителство, ремонти, паркови проекти и промени в организацията на движението – за да се изгради възможно най-голяма и свързана мрежа.

Повече безопасни маршрути и чрез „успокоени зони"

Не навсякъде е необходимо изграждането на отделна велоалея с тежко строителство.

На подходящи места Столична община ще използва и концепцията за „успокоени зони", при която чрез промяна в организацията на движението и ограничаване на скоростта се създава по-безопасна среда за велосипедисти и пешеходци.

Този подход позволява по-бързо реализиране на велосипедни връзки там, където изграждането на отделна физически обособена велоалея не е възможно или не е необходимо.

През 2027 г. започва и Зеленият ринг

Проектът за Зеления ринг на София включва общо изграждане на около 30 км непрекъснат зелен и велосипеден коридор върху трасета на неизползвани железопътни линии.

Изграждането на трасето ще започне през 2027 г. и ще създаде нова връзка между различни квартали и големи зелени пространства на града.

Зеленият ринг е дългосрочен проект, но още сега се работи така, че отделните велосипедни трасета в града постепенно да се свързват с бъдещия коридор.

Гражданите и експертите участват в избора на следващите маршрути

За да се ускори изграждането на велосипедната мрежа и решенията да се вземат координирано, Столична община въведе позицията вело координатор като част от новата структура, в сила от февруари 2026 г. Неговата задача е да свързва работата на различните общински звена и да следи велосипедната инфраструктура да бъде част от планирането на улици, паркове и големи инфраструктурни проекти, а не да се разглежда на парче.

Към този модел на координация се добавя и Работната група за развитие на велосипедното движение. В нея участват представители на общината и Столичния общински съвет, както и представители на граждански и професионални организации, сред които „Велоеволюция", „За Земята", „Софенхаген", Българската асоциация за електромобилност, Мрежата „Велосипедни кметове" BYCS и „Критична маса София".

При необходимост към работата се включват и представители на други институции и организации, когато конкретният проект ги засяга.

Основни приоритети в работата на групата са: разглеждане и координация на проектите за вело инфраструктура, мерки за безопасност, организация на движението и поддръжка на трасетата.

Паралелно с експертната работа общината събира предложения от гражданите чрез онлайн анкетата „Твоят маршрут. Нашият приоритет." Данните ще бъдат използвани при планирането на следващите трасета след 2027 г.

Целта е велосипедната мрежа да продължи да се разширява там, където е най-нужна, като се използват всички възможности за реализация на нови и свързани маршрути.