Оставиха в ареста двамата мъже, подготвяли трафик на дрога за Турция

Бургаският Окръжен съд остави в ареста двамата мъже - 53-годишният Стамат Калпаклиев от Несебър и 43-годишният Иван Георгиев от София, които преди дни бяха арестувани при опит за трафик на 120 кг марихуана.

Защитата им поиска по-лека мярка, но магистратите решиха да наложат по-тежкото наказание, за което пледираше и прокуратурата.

Калпаклиев и Георгиев бяха арестувани преди 3 дни при акция на ГДБОП - Бургас, която се проведе на територията на Несебър и Царево. В хода на разследването стана, че двамата са подготвяли изпращането на голямо количество дрога по море към Турция. Трафикът бил замислен да стане чрез използването на подводен дрон.