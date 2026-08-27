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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23462327 www.24chasa.bg

Оставиха в ареста двамата мъже, подготвяли трафик на дрога за Турция

Димчо Райков

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Бургаският Окръжен съд остави в ареста двамата мъже - 53-годишният Стамат Калпаклиев от Несебър и 43-годишният Иван Георгиев от София, които преди дни бяха арестувани при опит за трафик на 120 кг марихуана. 

Защитата им поиска по-лека мярка, но магистратите решиха да наложат по-тежкото наказание, за което пледираше и прокуратурата. 

Калпаклиев и Георгиев бяха арестувани преди 3 дни при акция на ГДБОП - Бургас, която се проведе на територията на Несебър и Царево. В хода на разследването стана, че двамата са подготвяли изпращането на голямо количество дрога по море към Турция. Трафикът бил замислен да стане чрез използването на подводен дрон. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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